O técnico do Ajax afirmou esta segunda-feira que o emblema holandês quer na terça-feira “fazer história” frente ao Sporting e tornar-se na equipa dos Países Baixos com mais pontos numa fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol.

“Pode ser um jogo histórico. Somos uma equipa ambiciosa e queremos bater todos os recordes que aparecem à nossa frente. Por isso, vamos tentar, mesmo sabendo que já está tudo definido quanto ao apuramento e ao primeiro lugar”, afirmou Erik ten Hag, em Amesterdão, na conferência de imprensa de antevisão do duelo do Grupo C, da sexta e última jornada da Champions.

Em caso de triunfo frente à equipa portuguesa, o Ajax faz o pleno nesta fase, com seis vitórias em seis jogos e 18 pontos, algo que nenhuma equipa holandesa alcançou na Liga dos Campeões.

Apesar do 5-1 registado no Estádio José Alvalade, no primeiro duelo, o treinador de 51 anos considerou que a sua equipa vai ter que estar “num dia bom” para voltar a bater os leões.

“Em Lisboa, estivemos em alta, com um bom plano de jogo. Vamos ter de voltar a estar num dia bom para alcançar outra vez resultado positivo frente ao Sporting. Foi campeão em Portugal e está a fazer uma excelente temporada”, lembrou.

Na mesma conferência de imprensa, o brasileiro Antony referiu que a equipa “vai dar tudo” para fazer história no futebol dos Países Baixos, apesar de ambas os emblemas já estarem qualificados para os oitavos de final.

“Temos a noção da importância deste jogo. Tentamos dar sempre tudo e vamos dar tudo. Estamos os dois apurados, mas para quebrar recordes vamos encarar este como um grande jogo. Vamos dar o melhor para sair com a vitória”, disse o extremo de 21 anos.

Com à chegada à seleção brasileira, resultado da boa temporada que está a realizar ao serviço do Ajax (seis golos e quatro assistências em 15 jogos), Antony tem sido associado a alguns clubes das principais ligas europeias, mas o extremo garantiu que está apenas a pensar no emblema holandês.

Tento aproveitar ao máximo a minha passagem pelo Ajax. Tenho muito carinho, respeito e amor por este clube. Só penso em ajudar o clube a conquistar grandes coisas. Tenho de viver o dia de hoje e aproveitar cada momento. Isso de sair, são situações que deixo para o clube e para o meu empresário”, explicou.

O Ajax-Sporting está agendado para as 20h00 (21h00 horas locais).