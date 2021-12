Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Comissária Europeia da Saúde vai pedir aos ministros de saúde dos estados membros para aumentarem os programas de vacinação contra a Covid-19. Stella Kyriakides vai fazer esta proposta no Conselho do Emprego, Políticas Sociais, Saúde e Assuntos do Consumidor que se realiza esta terça-feira.

Stella Kyriakides falou, à chegada da reunião dos ministros da Saúde europeus, das dificuldades causadas pelo aparecimento da variante Ómicron para dizer que o mundo está “a enfrentar uma situação epidemiológica muito desafiante, em todos os estados membros, com a Covid-19, com o desafio acrescido do aparecimento da variante Ómicron”.

“Vou pedir a todos os ministros de saúde para reduzirem a diferença entre níveis de vacinação, para aumentar os programas de vacinação, e promover a medidas não farmacêuticas, como o uso de máscara e o distanciamento social”, acrescentou a responsável no vídeo que divulgou na sua conta oficial do Twitter.

Important #EPSCO Council meeting today, to discuss with Health Ministers the way forward on #COVID19 with the emergence of the #Omicron variant, as well as building a strong ???????? Health Union for the future. pic.twitter.com/nKz8LPmTFM — Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) December 7, 2021

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A comissária partilhou, também no vídeo, os outros temas que vão estar em discussão no conselho, apontando a discussão das “novas diretivas da agência europeia dos medicamentos, do centro europeu de controlo e prevenção de doenças” e também “o plano europeu do combate ao cancro, a estratégia farmacêutica, e a nova autoridade de prontidão de resposta”.

“Estes são todos pilares integrais da união de saúde europeia. Esta é a forma como temos de agir daqui para a frente, trabalhar juntos, em solidariedade e com prontidão para o futuro”, afirmou Stella Kyriakides.