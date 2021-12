Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Max Verstappen é o novo campeão de Fórmula 1. Numa corrida que teve momentos intensos até ao final, o holandês foi o vencedor que teve direito a ocupar o lugar de topo no pódio. A saída do carro após a volta de vitória foi efusiva. Houve lágrimas, fogo de artíficio e muita emoção.

Veja acima na fotogaleria as principais imagens deste momento histórico no desporto de corridas.

Nas redes sociais também são várias as partilhas deste momento de celebração do piloto de corridas.

RED BULL: "MAX VERSTAPPEN – YOU ARE WORLD CHAMPION!" ???????? #AbuDhabiGP ???????? #F1 pic.twitter.com/4oAei8sPR8

A última volta do #AbuDhabiGP que deu o título mundial a Verstappen ???? pic.twitter.com/nmhnSMBpxf

O jogo A corrida O esporte é assim tem que saber ganhar e perder. Parabéns Lewis Hamilton pela brilhante temporada. Parabéns Maxi Verstappen pelo título do campeonato e pela temporada. ???????????????????????? pic.twitter.com/aHFauB7d9n

A stunning season by an extraordinary talent #HistoryMade #F1 @Max33Verstappen pic.twitter.com/FxT9W69xJe

ESSE GRITO ESTAVA PRESO NA ALMA, OBRIGADA MAX POR TUDO, VOCÊ É INCRÍVEL, BRILHANTE!!!!! 💙💙💙💙 Max Verstappen you are the world champion pic.twitter.com/lVbh3BVhwx

— Milena (@mi_nmv) December 12, 2021