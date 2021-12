Polémica. Moção do "pânico moral" divide liberais

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A moção setorial “Em defesa da liberdade” dominou quase na totalidade o debate no primeiro dia da VI Convenção da Iniciativa Liberal. Com apenas uma moção estratégica que norteará a direção do partido nos próximos anos, o debate foi monopolizado pela “moção 1”, que partiu a IL. No púlpito alternavam os acérrimos defensores e os que eram totalmente contra a moção. As restrições impostas para tentar controlar a pandemia e a resistência de grande parte dos membros que subiram ao púlpito foram a faísca necessária à ignição de um debate sobre liberdade — individual e coletiva.

Mariana Mendes Nina Silvestre é a primeira subscritora da moção intitulada “Em defesa da liberdade”, que conta também com o apoio e defesa de Catarina Maia, da comissão executiva, na proposta mais polémica da Convenção e a segunda moção com mais subscritores.

Inevitável foi ver a discussão sobre a moção transformar-se numa espécie de afirmação ideológica do partido em torno da liberdade. Além dos membros do partido, o documento divide a própria comissão executiva. Catarina Maia é uma das subscritoras — e foi uma das vozes mais fortes a tomar da palavra –, mas a maioria da direção está contra a moção.

“O meio da estrada é um sítio perigoso. Somos atropelados dos dois lados. Se lerem cuidadosamente a moção 1 verão que o que é pedido é a definição de conceitos”, dizia Catarina Maia já na reta final, numa espécie de última hipótese de defesa da proposta submetida a referendo nesta Convenção. Como membro da comissão executiva, ainda atirou que não vê “grandes contradições no que é o fundamento da própria ação da comissão executiva”.