Quem julga que os fabricantes de automóveis só pensam em modelos que podem vender ao público, idealmente em grandes volumes para maximizar os lucros, não pode andar mais longe da realidade. Os carros de série são (obviamente) a actividade principal, mas sobra sempre tempo para os estilistas franceses se dedicarem a nichos de mercado que podem não representar muito em termos comerciais, mas que estimulam a criatividade dos seus designers e fazem maravilhas à imagem do construtor.

O mais recente exemplo chega-nos pela mão da Peugeot, que pegou num dos seus furgões comerciais, nomeadamente o Expert Long, transformando-o numa ferramenta de trabalho para chefs e outros ases da cozinha. Desenvolvido em colaboração com a Whirlpool, o sofisticado foodtruck visa promover os novos fornos combinados a vapor deste fabricante de electrodomésticos.

Os estilistas da Peugeot conceberam um conceito inovador, pela versatilidade e pelo facto de o chef estar no mesmo plano dos clientes, que assim podem acompanhar de perto os acepipes a serem preparados. O objectivo passa pela produção de pratos simples e acessíveis num ambiente descontraído, mas sem levar o cozinheiro a abrir mão da sua capacidade de surpreender os comensais e conquistá-los através do estômago.

O fabricante dos fornos combinados a vapor pretende provar a validade da sua tecnologia, com a ajuda de um Peugeot Expert com 5,3 metros de comprimento e 1,9 m de altura. Uma vez “aberto”, o foodtruck aumenta consideravelmente o espaço útil, reforçado pelo reboque que pode incrementar a capacidade de frio, acomodar o gerador de energia e suportar painéis solares que ajudem a alimentar as necessidades energéticas desta cozinha sobre rodas.

O foodtruck, conhecido como o Le Bistrot du Lion, está a terminar o seu primeiro tour gastronómico, durante o qual realizou 72 sessões de formação e preparou mais de 500 vendedores. O furgão concebido pelo Peugeot Design Lab irá regressar à estrada em Abril do próximo ano.