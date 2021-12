Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ultrapassadas as dificuldades financeiras decorrentes da crise pandémica e regularizados os salários dos 340 trabalhadores em Portugal, bem como as dívidas ao Fisco, no valor de 5 milhões de euros, o grupo JJW Hotel & Resorts, do sheik árabe Mohamed Bin Issa Al Jaber, está a investir mais 42 milhões de euros no Algarve.

Canalizado para obras de remodelação e redecoração dos três hotéis de 5 estrelas do grupo naquela região — o Dona Filipa Hotel, em Vale do Lobo; o Formosa Park Apartment Hotel, na Praia do Ancão; e o Penina Resort & Golf, no Alvor —, o investimento foi detalhado ao Jornal de Negócios por fonte oficial do grupo.

Vinte milhões de euros já foram executados; os últimos dez vão ser utilizados para “as obras de redecoração” do Penina Resort & Golf, considerado a estrela do grupo em Portugal. “A intervenção no Penina inclui a construção de um novo pavilhão para eventos, estando ainda programada a modernização dos campos de golfe”, explicou a mesma fonte àquele jornal.