Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

(Artigo em atualização)

O antigo banqueiro João Rendeiro já está, pelo terceiro dia consecutivo, no tribunal para ser presente ao juiz de instrução que irá determinar o seu futuro mais próximo enquanto decorre o processo de extradição para Portugal. No entanto, a sessão está atrasada por causa de uma falha de eletricidade nas instalações do tribunal de Verulam Magistrates, em Durban, na África do Sul. A sessão deverá decorrer noutras instalações.

Segundo a Lusa, o antigo líder do BPP chegou da prisão de Westville ao tribunal pelas 08h30 locais (06h30 em Portugal continental), para ser ouvido pelas 09h00. Uma audiência que devia ter acontecido na segunda-feira, às 48 horas da sua detenção, mas que a defesa pediu para alterar para o dia seguinte para ter tempo para a sua defesa. Já na terça, a sessão chegou a estar marcada para as 09h00, depois para as 11h00, para acabar por realizar-se às 14h00. A defesa alegou que o cliente tinha sido ameaçado de morte na prisão e requereu que fosse transferido. Já na audiência, com João Rendeiro sentado perante o juiz, surgiu uma nova questão: chegou ao tribunal o segundo mandado de detenção internacional de que o arguido é alvo. O que motivou mais um pedido de adiamento da defesa.

Ao sair da sala, o arguido acabou por dizer aos jornalistas: “Eu não vou regressar a Portugal”.