Uma quinta mulher acusou o ator americano Chris Noth de assalto sexual e de fazer ameaças à sua carreira caso revelasse o alegado ataque. A cantora Lisa Gentile diz que o ator que agora tem 67 anos a agarrou no seu apartamento em Nova Iorque depois de lhe ter dado boleia para a casa de um restaurante. O alegado caso aconteceu há quase 20 anos e é revelado depois de outras quatro mulheres terem vindo a público denunciar assaltos sexuais por parte do ator realizados há vários anos.

Estas denúncias coincidem com o lançamento da sequela da série o Sexo e a Cidade, pela cadeia HBO, onde Chris Noth desempenha o papel de homem por quem a protagonista, Carrie Bradshaw, se apaixona. O ator foi também protagonista da série The Good Wife (a boa esposa) da CBS que foi emitida há mais de dez anos.

O ator rejeitou as quatro primeiras acusações, ainda não reagiu à mais recente, afirmando que são “categoricamente falsas”. Esta quinta-feira, numa conferência de imprensa virtual, Lisa Gentile contou que conheceu o ator num restaurante de Nova Iorque em 1998, ano em que estava em exibição a série o Sexo e a Cidade que o tornou conhecido. Mas terá sido em 2002, quando Chris Noth a acompanhou a casa que a cantora afirma ter-se sentido “rapidamente desconfortável”.

“Ele estava a babar-se para cima de mim”, contou e eu tentei que parasse. Lisa Gentile acusou o ator de lhe tocar de forma inapropriada e de a forçar a tocar-lhe com as mãos. Acrescenta que conseguiu afastá-lo, afirmando que não queria aquele comportamento. E argumenta que não revelou antes o que se passou porque receava o poder do ator que terá ameaçado destruir-lhe a carreira de cantora. A alegada vítima já não pode apresentar queixa porque já passou demasiado tempo desde o suposto ataque.

Na semana passada, Chris Noth foi acusado de assalto sexual por duas mulheres que usaram pseudónimos para contar a sua história depois de voltar a ver o ator na série que relançou o Sexo e a Cidade. Chris Noth garantiu entretanto que os encontros que teve com as duas mulheres foram consensuais e destacou que os casos aconteceram há vários anos. Uma terceira mulher que trabalhou na série original também divulgou ter sido tocada de forma inapropriada pelo ator que teria também feito comentários misóginos.

Uma outra mulher contou ao Daily Beast ter sido atacada pelo ator em Nova Iorque em 2010 quando tinha 18 anos. A história foi decsrita pelo ator como uma “completa invenção”.

O departamento policial de Los Angeles indicou entretanto que nenhuma queixa foi apresentada, pelo que não foi aberta uma investigação.