A multinacional norte-americana Apple decidiu dar um bónus a alguns engenheiros para tentar retê-los e evitar saídas para empresas tecnológicas rivais, como a Meta Platforms (casa-mãe do Facebook).

Segundo a Bloomberg, a Apple irá oferecer o bónus durante um período de quatro anos, o que foi surpreendente na ótica do jornalista da agência noticiosa Mark Gurman que acompanha a empresa da maçã. Na maioria dos casos o bónus varia entre os 50.000 e os 180.000 dólares (44.000 a 159.000 euros).

Neste momento, a Apple regista elevadas saídas de trabalhadores. Esta compensação é uma forma da empresa norte-americana conseguir manter na sua equipa aqueles que considera grandes talentos, marcando uma posição face à concorrência presente em Silicon Valley na Califórnia.

A região de Silicon Valley é conhecida pela presença de várias empresas do ramo tecnológico, como a Ebay, a Adobe Systems e a Google. Também a Meta Platforms, detentora do Facebook, Instagram, Whatsapp, entre outras redes sociais online, tem vindo a crescer. Mark Gurman acredita ser possível que a Meta se torne “rival feroz da Apple”, nomeadamente em acessórios de áudio e em relógios com tecnologia altamente avançada.

Por isso, a Meta tem intensificado esforços para recrutar trabalhadores com talento e especialistas em inteligência artificial, software e hardware. Os salários oferecidos têm sofrido aumentos, reforçando a concorrência no mercado. Além disso, a Meta tem adotado uma postura flexível sobre o regresso ao escritório durante a pandemia.

Para o desenvolvimento de auscultadores VR, de futuras gerações do IPhone e até para o desenvolvimento do projeto Titan (do carro), a Apple precisa de engenheiros de excelência. A empresa pretende, em 2024, começar a produzir os seus próprios carros autónomos recorrendo à mais alta tecnologia.

A Bloomberg avança ainda que, face à evolução pandémica, a Apple deverá avançar com a possibilidade de os trabalhadores exercerem funções a partir de casa, dando um apoio na ordem dos 1.000 dólares para a aquisição de equipamento doméstico.