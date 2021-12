Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A equipa de futebol do Sport Lisboa e Benfica treinou já esta terça-feira sob a supervisão do técnico Nélson Veríssimo, em preparação para o clássico frente aos dragões.

Após o afastamento de Pizzi do treino de segunda-feira, os jogadores do plantel encarnado recusaram-se a treinar sem a presença do vice capitão.

Esta manhã, contudo, foi Jorge Jesus quem decidiu afastar-se do grupo de trabalho, tendo os atletas regressado aos relvados do Benfica na tarde desta terça-feira para o primeiro treino orientado pelo até então técnico da equipa B, Nélson Veríssimo.

Esta foi a penúltima sessão de treinos antes do próximo clássico contra o FC Porto, a realizar dia 30 pelas 21h00, na margem norte do Douro.

O embate clássico entre as águias e os dragõesrealiza-se na 16.ª jornada da Liga Bwin.