Uma das novelas dos últimos dias está finalmente encerrada: Paulo Sousa vai mesmo deixar a seleção da Polónia e é o novo treinador do Flamengo. O técnico português de 51 anos assinou por duas temporadas.

Paulo Sousa é o novo técnico do Mengão. O português, de 51 anos, assinou contrato com o Rubro-Negro por duas temporadas. O treinador estava no comando da Seleção da Polônia. #CRF pic.twitter.com/isM9Pq0ICw

