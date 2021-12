Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Já se sabia que Ricardinho não iria figurar na lista, já se previa que Edu poderia regressar às opções depois de ter contraído Covid-19 em vésperas do início do último Campeonato do Mundo e os 14 convocados anunciados esta quinta-feira por Jorge Braz tiveram como se esperava poucas surpresas em relação aos elementos que se sagraram campeões mundiais na Lituânia. Assim, as únicas mudanças foram mesmo as saídas de Vítor Hugo, Bebé e Miguel Ângelo para o regresso de Cardinal (além do guarda-redes do Viña Albali Valdepeñas), pivô que na última grande competição internacional recuperava de lesão.

Os eleitos de Jorge Braz para o Campeonato da Europa, que se realiza entre os dias 19 de janeiro e 6 de fevereiro nos Países Baixos (nas cidades de Amesterdão e Groningen) foram os seguintes:

À semelhança do que já tinha acontecido no Campeonato do Mundo, o Sporting volta a ser o clube mais representado nas opções de Jorge Braz, com metade dos 14 convocados. Benfica e Sp. Braga/AAUM estão representados com dois jogadores cada, juntando-se ainda três jogadores de Espanha e Itália.

De recordar que Portugal está inserido no complicado grupo A, onde terá pela frente a Sérvia no dia 19 em Amesterdão (um adversário que superou apenas no prolongamento dos oitavos do Mundial), o conjunto anfitrião dos Países Baixos no dia 23 em Amesterdão e a Ucrânia no dia 28 em Groningen. Nos quartos, caso fique numa das duas primeiras posições, a Seleção pode cruzar com uma das quatro equipas do grupo B, que será formado por Cazaquistão, Itália, Eslovénia e Finlândia. Os outros dois grupos terão Rússia, Polónia, Eslováquia, Croácia (grupo C), Geórgia, Espanha, Azerbaijão e Bósnia (grupo D).