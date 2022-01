Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Tony Carreira reforçou a sua equipa legal e quer a abertura de instrução, com o objetivo de esclarecer alguns factos, como o envolvimento do condutor alcoolizado que deu início ao choque em cadeia na A1, em Santarém.

A notícia é avançada pelo Correio da Manhã, que diz que este avanço no processo “demonstra que os pais de Sara Carreira, que se constituíram como assistentes no processo, vão assumir uma postura ativa no apuramento de todos os pormenores do fatídico dia do acidente e que acreditam que o caso pode ganhar outros contornos”.

O jornal recorda que o processo vai entrar numa nova fase: os quatro acusados pelo Ministério Público têm um prazo legal para se pronunciar sobre as acusações, podendo apresentar argumentos de discordância em relação à pronúncia do Ministério Público.

Ao juiz de instrução compete depois decidir se vai pronunciar os arguidos pelos crimes de que são acusados, por outros crimes ou se opta pelo arquivamento.

O namorado de Sara Carreira, Ivo Lucas, e a fadista Cristina Branco foram acusados de homicídio negligente no caso do acidente. Na acusação proferida no passado dia 6 de dezembro, o Ministério Público acusa quatro pessoas, sendo Ivo Lucas e Cristina Branco acusados da prática de um crime de homicídio negligente e duas contraordenações ao código da estrada, ambas graves, no caso da fadista, e uma leve e uma grave no de Ivo Lucas.