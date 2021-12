Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ivo Lucas conduzia a uma velocidade de 128 quilómetros por hora no momento do acidente que acabou por vitimar a filha do cantor Tony Carreira. Ao que apurou esta quinta-feira o JN, o carro do namorado de Sara Carreira seguia a uma velocidade considerada excessiva tendo em conta a chuva e o piso escorregadio.

A GNR conseguiu estimar a velocidade através de uma perícia à centralina do carro em que os dois seguiam. Para as autoridades, o namorado de Sara Carreira devia ter adequado a velocidade não só por estar acima do limite máximo permitido em autoestradas (120 km/h), como também pelas condições da estrada no momento.

De acordo com o mesmo jornal, a GNR finalizou há um mês o relatório final sobre o acidente, que já foi entregue ao Ministério Público. O documento responsabiliza não só Ivo Lucas, como também a fadista Cristina Branco e o condutor do carro que seguia à frente, que acabou por se despistar.

O namorado de Sara Carreira já terá sido constituído arguido por homicídio negligente, podendo incorrer numa pena de até três anos de prisão, que deverá ser convertível em multa. Porém, se a negligência for tida como grosseira, Ivo Lucas poderá arriscar uma condenação até cinco anos de prisão.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Sara Carreira morreu a 5 de dezembro de 2020 na sequência de um acidente de automóvel enquanto viaja na A1 na saída para o Cartaxo.