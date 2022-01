Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Primeira derrota no Campeonato esta temporada, primeira derrota nas competições nacionais esta temporada, primeira derrota que não com Benfica ou FC Porto para a Primeira Liga com Rúben Amorim. O Sporting foi aos Açores cair com estrondo frente ao Santa Clara, não conseguiu sequer pontuar no primeiro jogo de 2022 e no último da primeira volta e pode deixar o FC Porto na liderança isolada da classificação caso os dragões vençam o Estoril.

Mas a derrota com os açorianos foi mais do que isso. O Sporting nunca tinha perdido com o Santa Clara, o Santa Clara nunca tinha marcado três vezes num único jogo ao Sporting e o Sporting levava nove vitórias consecutivas contra o Santa Clara. Os leões levavam 16 vitórias seguidas nas competições internas e sofreram a primeira derrota ao 23.º jogo — a 4.ª de Rúben Amorim desde que chegou a Alvalade e a primeira que não contra Benfica ou FC Porto.

Para além de esta ter sido também a primeira vez na era Amorim em que os leões perderam depois de terem estado em vantagem, a solidez defensiva que era o ex libris da equipa parece estar com problemas: nos últimos dois jogos, contra Portimonense e Santa Clara, o Sporting sofreu os mesmos cinco golos que havia sofrido nas primeiras 15 jornadas do Campeonato. Na flash interview, o adjunto Carlos Fernandes garantiu que o treinador principal leonino quereria estar presente para “dar a cara”.

“Se há uma coisa de que tenho a certeza é que o Rúben queria estar aqui a dar a cara porque quando ganhamos, ganhamos todos, e quando perdemos também perdemos todos. Quero mandar um abraço para o Rúben porque sei que, se há coisa que o chateia, além da derrota, é não poder estar aqui a dar a cara por nós todos”, atirou, lamentando depois a falta de eficácia da equipa.

“Foi um jogo muito difícil, estávamos preparados. Falhou essencialmente acertarmos as oportunidades que tivemos. Com o resultado com 2-1, quando podíamos controlar o jogo, no minuto seguinte sofremos um golo. Deixa-nos intranquilos e não conseguimos resolver. O último lance é uma infelicidade. É um contra-ataque, eles ganham a bola em velocidade e fazem uma boa finalização. A crença destes jogadores é inabalável e até ao último minuto deram o que tinham e não tinham. Tentaram. Acabámos o jogo com uma boa oportunidade do Paulinho e perdemos. Temos de olhar para a frente e para o jogo com o Leça”, terminou Carlos Fernandes, apontando baterias ao encontro da próxima semana a contar para a Taça de Portugal.

O Sporting termina assim a primeira volta do Campeonato com menos um ponto do que na época passada, com menos quatro golos marcados e com mais um golo sofrido. Em 2020/21, os leões chegaram a meio da Primeira Liga na liderança isolada e com seis pontos de vantagem, sendo que este ano estão em igualdade pontual no primeiro lugar mas podem perder a posição caso o FC Porto vença o Estoril este sábado.