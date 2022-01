Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O segmento premium norte-americano é um dos mais apetecidos do mercado, sobretudo devido à sua dimensão. Os fabricantes locais possuem algumas marcas que apelam aos condutores em busca de carros de luxo, mas, à excepção de um deles, têm cada vez mais dificuldades em fazer frente aos seus rivais europeus. Como prova o facto de a BMW ter voltado a liderar esta fatia do mercado, pelo terceiro ano consecutivo.

Durante os 12 meses do ano, a BMW comercializou no mercado norte-americano 336.644 veículos, de acordo com a Automotive News. Isto permitiu ao construtor bávaro bater os rivais do Velho Continente, bem como os norte-americanos como a Cadillac, entre outras marcas.

A surpresa surge com o segundo classificado no ranking das vendas neste segmento, lugar que foi conquistado pela Tesla, ao ter transaccionado 313.400 unidades, assumindo-se como o maior entre os fabricantes locais. A terceira posição do ranking é ocupada pela Lexus (304.475), para os rivais da BMW surgirem na 4ª e 5ª posições, respectivamente a Mercedes (276.102) e a Audi (196.038).

Os EUA consumiram 2,2 milhões de veículos premium em 2021, um pouco menos do que 15% do mercado total. Face ao alinhamento do ranking do mais cobiçado dos segmentos no ano anterior, a principal alteração em 2021 foi o facto de a Tesla ter ultrapassado a Lexus, Mercedes e Audi.