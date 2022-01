Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Deon Lendore, velocista e atleta olímpico, morreu, aos 29 anos, segundo noticiou o Comité Olímpico de Trinidad e Tobago, de onde era natural, citado pela Reuters. Os órgãos de comunicação norte-americanos revelaram que o desportista morreu num acidente de carro no Texas, nos Estados Unidos. Lendore regressava a casa na segunda-feira, vindo dos treinos quando o seu carro atravessou a linha central da estrada e chocou com um Suv que circulava em sentido contrário.

O atleta foi medalha de bronze nos 4x400m nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, e competiu nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, e em Tóquio’2020, no ano passado. Noutras competições, conquistou ainda a medalha de prata nos 4x400m, numa prova no Mundial de Atletismo de 2015, em Pequim.

“Deon levou a bandeira do país com orgulho, honra, patriotismo e uma vontade inabalável durante a sua carreira, ajudando e inspirando muitos”, escreve o Comité Olímpico de Trinidad e Tobago, que manifesta as “mais profundas condolências à família, amigos, companheiros de equipa, treinadores, clubes, à sua comunidade de Arima e a todos que o tenham conhecido”. “Hoje é um dia triste para o desporto olímpico de Trinidad e Tobago.”