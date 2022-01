"Mother / Android". Mãezinha, não te apagues

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Pense em “Exterminador Implacável” e retire-lhe toda a tensão, todo o suspense, todo o medo. Tire-lhe a figura mitológica de Arnold Schwarzenegger e o carisma, rebeldia, inteligência, humanidade badass de Linda Hamilton. Tire-lhe os efeitos especiais seminais para a época e a banda sonora de génio. Finalmente, tire-lhe também o argumento, a densidade dos jogos temporais e os volte-faces inesperados e claustrofóbicos. Talvez então fique perto da banalidade indigente que é “Mother/Android”.

Sim, estamos perante a enésima variação do tema “revolta das máquinas”, mas com uma originalidade: esta parece mesmo ter sido escrita por uma máquina. Vulgar, vazia, atira os clichés do género para diante da câmara e fica à espera que funcionem sozinhos, nem se dando ao trabalho de os ligar (Mattson Tomlin, o realizador e “argumentista”, está escalado para escrever o primeiro episódio de uma nova série televisiva a partir, precisamente, do universo “Exterminador”. Tenham medo, tenham muito medo).

Tudo acontece num futuro próximo em que as pessoas têm mordomos-robô, perfeitamente aparentados a um humano comum, à parte os olhos que se transformam em néons azuis quando se lhes dá a azia. Até que, um dia, sem surpresa, as máquinas viram-se do avesso e decidem tomar conta disto e exterminar a espécie humana. Ao certo, porquê, com que plano, organizado por quem e porquê para aquele momento específico (tudo começa numa revolta numa cozinha particular – não exatamente o sítio que escolheria para decapitar a resistência humana, mas isto sou eu, que tenho sangue, coração e alergias), ninguém se dá ao trabalho de explicar. O mais divertido é que há um momento mais adiante no filme em que uma personagem pergunta isto explicitamente a outra e, quando ela vai para responder, alguma coisa acontece que interrompe a conversa – para nunca mais ser retomada.

[o trailer de “Mother / Android”:]

A partir dali, tudo se trata de acompanhar a fuga de Georgia (Chloë Grace Moretz, que, ainda há dias, era a criança-prodígio de “Kick Ass”), que carrega uma gravidez não planeada, e do namorado Sam (Algee Smith). Mas para onde fogem eles, pergunta o leitor? Para alguma ilha gelada no Ártico onde não existam máquinas? Para o quartel-general que lidera esta rebelião bate-chapas, para a tentar desmantelar na origem? Claro que não – isso obrigaria a ter pensado uma história. Eles fogem para Boston, onde contam ter o apoio hospitalar de que precisam para o parto e que dizem estar bem fortificada pela resistência humana. Daí, pretendem ir para a Coreia, que anunciou estar a recolher mães e bebés, a fim de salvaguardar a continuidade da espécie.

Ora, porque é que as máquinas se revoltaram em todo o lado, exceto em Boston e na Coreia, é outra coisa que o espectador tem de imaginar por si. Talvez a Samsung patrocine o filme, em vez da Apple. E em Boston usem outro serviço de internet – sabe-se lá.

A longa fuga é feita através de uma mata interminável – que, aparentemente, é o que liga Nova Iorque a Boston neste futuro próximo – vagamente salpicada de peripécias gratuitas e anúncios às Converse All Star, que têm direito a mais grandes planos do que os “robôs” e pelo menos duas referências explícitas no diálogo, elogiando-se, imagine-se, o seu conforto naquelas caminhadas todo-terreno (devem ter mudado muito).