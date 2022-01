Pelo menos três pessoas morreram e seis ficaram feridas esta segunda-feira na explosão de um camião-cisterna em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, informou a polícia do emirado.

A explosão foi desencadeada por um incêndio, que as autoridades admitem possa ter sido causado por drones (avião não-tripulado) e que provocou explosões em dois outros camiões-cisterna.

Segundo a polícia, as vítimas mortais são dois cidadãos indianos e um cidadão paquistanês. Os feridos não foram identificados pelas autoridades, que indicaram apenas que os ferimentos são ligeiros.

A polícia precisou que as explosões de três camiões-tanques de transporte de combustível ocorreram perto de uma instalação de armazenamento da empresa estatal de petróleo de Abu Dhabi (ADNOC). Foi dado conta, ainda, de um incêndio no aeroporto internacional de Abu Dhabi.

Investigações preliminares permitiram detetar pequenos objetos voadores, possivelmente drones, que caíram nas duas áreas e poderão ter causado as explosões e o incêndio.

As investigações iniciais encontraram partes de um pequeno avião que poderá ser um drone nos dois locais, e que poderá ter causado a explosão e o incêndio, disse a polícia de Abu Dhabi.

O grupo rebelde Houthi, do Iémen, reivindicou, através de um porta-voz, o ataque nos Emirados Árabes Unidos (EAU), pouco depois de as autoridades de Abu Dhabi terem confirmado as vítimas mortais.

Os governos dos Emirados Árabes Unidos (EAU) e da Arábia Saudita responsabilizaram os rebeldes iemenitas pelo ataque.

O grupo rebelde Houthi, do Iémen, apelou esta segunda-feira para civis e empresas estrangeiras “ficarem longe de locais vitais” nos Emirados Árabes Unidos (EAU), depois de ter reivindicado o ataque.

Os EAU estão na guerra no Iémen desde 2015 e integram a coligação liderada pela Arábia Saudita que lançou ataques contra os Houthis depois de o grupo ter invadido a capital Sana e expulsado o governo apoiado internacionalmente.