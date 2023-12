Presidente da COP28 admite que vai continuar a investir em combustíveis fósseis "com baixo teor de carbono", porque o "mundo precisa"

Dois dias após a assinatura do "acordo histórico" da cimeira do clima, que teve lugar no Dubai, o sultão Al Jaber admitiu que vai continuar a apostar na produção da empresa petrolífera Adnoc.