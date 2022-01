Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois de um dérbi, mais um dérbi, o adiamento de dois dérbis e finalmente um dérbi com possibilidade de outro. Confuso? Foi isto que aconteceu entre Benfica e Sporting no basquetebol: a seguir ao encontro entre ambos na Luz para a Liga, seguiam-se mais dois jogos entre as equipas para o grupo K da FIBA Europe Cup (Luz) e para a Liga (Alvalade) mas um surto de Covid-19 no plantel dos encarnados acabou por adiar ambas as partidas, a europeia para esta quarta-feira na antecâmara da Final Four da Taça Hugo dos Santos onde os rivais se podem encontrar no jogo decisivo caso vençam FC Porto e Oliveirense nas meias.

“É bom estar de volta. Foi um período estranho, sem treinarmos juntos. Agora já estamos a trabalhar forte e a fazer o melhor para dar continuidade aos bons jogos. Vai ser mais um jogo duro, como já aconteceu antes [diante do Sporting]. Jogamos em casa e vamos dar tudo para conseguir o melhor resultado possível e a vitória. Em todos os jogos tentamos corrigir o que fazemos menos bem, estamos atentos a todos os pormenores. Assim, podemos ser mais eficazes”, comentara Aaron Broussard, base norte-americano de 31 anos que reforçou esta temporada os encarnados depois de representar os romenos do Oradea.

“É sempre difícil jogar contra o Benfica, há uma grande rivalidade. Desta vez vai ser diferente e especial por ser a primeira vez que duas equipas portuguesas se defrontam nas competições europeias. Vamos tentar impor o nosso jogo, controlar a partida e defender bem. Temos de dar tudo para conseguirmos a vitória. Eles têm excelentes atiradores exteriores e são muito táticos no ataque. Temos de seguir a estratégia delineada em termos defensivos, utilizar o nosso físico e dar o máximo. A equipa sente-se bem. Treinámos duro nesta última semana para estarmos preparados para estes dois jogos. Todos os jogadores estão muito focados e prontos para estes desafios”, referira Micah Downs, extremo/poste que passou pelo Benfica na primeira aventura em Portugal antes de regressar e sagrar-se campeão nacional pelo Sporting.

O encontro começou com muitas parecenças ao que tinha acontecido no jogo da Liga: um Benfica melhor, mais forte em todos os capítulos, a beneficiar de um sistema defensivo muito permeável dos leões, a ter um domínio completo das tabelas com mais do dobro dos ressaltos (19-9), a lançar de forma mais eficaz (47% contra apenas 26% dos visitantes) e a apostar muito nos tiros longos (13 tentativas). O 22-11 no final do primeiro período parecia até curto para o domínio mas o Sporting teve uma reação fortíssima até ao intervalo, conseguindo passar para a frente logo nos minutos iniciais do segundo quarto até um parcial de 24-8 que levou a partida para o descanso com os verde e brancos na frente por 35-30, tendo em Tanner Omlid e Michah Downs os melhores marcadores do jogo com um total de 19 pontos (dez mais nove).

Não só a agressividade defensiva dos leões tinha aumentado como a eficácia de lançamento passara quase para o dobro. Norberto Alves e Luís Magalhães podiam aproveitar o intervalo para falarem sobre o melhor e o pior que tinha sido demonstrado pelos dois conjuntos na primeira parte mas voltaram a ser os leões a ter uma entrada mais afirmativa em campo mesmo com a pontaria pouco afinada dos dois conjuntos antes de nova reação dos encarnados catapultada em dois triplos de José Silva que empatou o jogo a 48 à entrada para o quarto período, onde apareceu Travante Williams na hora da verdade a converter pontos e a ganhar ressaltos em momentos fulcrais que valeram no final o triunfo aos leões por 72-64.

Com este resultado, naquele que foi o oitavo triunfo seguido do Sporting em dérbis (perdeu apenas o primeiro jogo desde que voltou aos seniores em 2019/20), os leões passam a somar cinco pontos no grupo K à frente dos romenos do Oradea, que ainda não jogaram esta ronda com os polacos do Trefl Sopot. Já o Benfica soma por derrotas os três encontros disputados até ao momento nesta fase da prova.