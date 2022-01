O Governo anunciou esta sexta-feira o início da fase de manifestações de interesse a apoios de 52,5 milhões de euros para a transição digital no setor do comércio e serviços, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

“Está iniciada a fase de manifestações de interesse de uma das medidas de apoio dirigida ao setor do Comércio e Serviços incluída na componente Empresas 4.0 do âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), financiado pelo fundo europeu de resposta da União Europeia à crise pandémica (Próxima Geração UE – Next Generation EU)”, lê-se numa nota do gabinete do ministro do Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira.

O aviso agora publicado conta com uma dotação global de 52,5 milhões de euros para a constituição de pelo menos 50 Bairros Comerciais Digitais, que integram a componente Empresas 4.0 e visam o apoio à incorporação de tecnologia nos modelos de negócio das empresas.

Sob a forma de subvenção a fundo perdido, esta medida destina-se a autarquias, associações empresariais ou consórcios formados por associações empresariais e autarquias, “sendo valorizada esta última tipologia de candidatura”.

Segundo o executivo, “este programa possibilitará o acesso a diferentes tipologias de investimento, numa combinação entre proximidade e incorporação tecnológica, podendo os projetos incidir sobre o espaço físico e urbano, mas também recorrer a modelos de intervenção baseados em tecnologia digital”.

Algo que, salienta, “se afigura importante para a promoção da competitividade e resiliência destes setores e dos territórios onde se inserem”.

Esta primeira fase de manifestações de interesse vai decorrer entre 24 de janeiro e as 19h00 de 31 de março de 2022, estando mais informações disponíveis em https://www.iapmei.pt/PRODUTOS-E-SERVICOS/Incentivos-Financiamento/Documentos-Incentivos/20220107AvisoPRR_BairrosDigitais.aspx.