Uma vitória na receção ao Cagliari, um triunfo caseiro para a Taça frente ao Lecce, o regresso de alguma estabilidade à equipa e ao próprio clube depois de dois desaires a abrir o ano com AC Milan e Juventus. A Roma mantinha-se em sétimo na Serie A mas com o conforto de dois resultados positivos numa semana para preparar a deslocação a Empoli. No entanto, e à semelhança do que tem acontecido, foi o mercado que dominou a conferência de antevisão, com José Mourinho a assumir que não esperava mais mexidas.

“Não espero mais ninguém mas o mercado está aberto. E também depende de como se vê as coisas. Cada vez que um jogador vai para o banco parece que a melhor solução é vendê-lo. Veretout esteve um jogo no banco e já está à venda. Carles Pérez joga 45 minutos, depois sai e já está à venda. Não é assim… Creio que o plantel que temos agora é o que vai chegar ao final da época. Trocámos quatro [Gonzalo Villar, Borja Mayoral, Calafiori e Reynolds] com poucos minutos por dois que já fizeram mais minutos que os que saíram. Sérgio Oliveira e Maitland-Niles melhoraram a equipa e estou feliz porque a 10 de janeiro já tínhamos todas as compras feitas”, afirmou depois de largas intervenções em novembro e dezembro onde ia pedindo outro tipo de soluções para os romanos, sempre numa perspetiva de trabalhar para o futuro.

“Tanto somos quintos, como sextos ou sétimos. Reflete o nosso valor. As equipas de topo têm mais experiência. Mas podemos lá chegar e na próxima época podemos melhorar, sem dúvida”, sublinhou, de novo a falar na questão mais cara do futebol atual: o tempo. O mesmo tempo que Nuno Campos, antigo adjunto de Paulo Fonseca na Roma que teve recentemente uma experiência mal sucedida como treinador principal no Santa Clara, “reclamou” para o compatriota perante a atual realidade transalpina.

???? Sérgio Oliveira = debut goal ⚽️✅ How good will he be at Roma this season? ????#UECL pic.twitter.com/3OSUD3QlbB — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) January 17, 2022

“Quando estamos num clube como a Roma, estamos preparados para qualquer clube no mundo. A pressão à volta é tão grande como se calhar os maiores clubes do mundo. Há uma pressão enorme para vencer o scudetto e a Roma ganhou três em toda a sua história… Não é justo para quem está na Roma, a exigência que se coloca e a realidade do clube. O José Mourinho é um dos melhores e se não lhe derem tempo e investirem na equipa, possivelmente podem sair defraudados. Não há treinadores que fazem milagres. o plantel não pode viver apenas de 12 ou 13 jogadores para ser campeão. Aqui é que penso que os adeptos não percebem muito bem esta dicotomia: a Roma tem 14 jogadores de nível bom, que podiam lutar para serem campeões, mas depois estão em todas as frentes”, referiu avaliou ao podcast Planeta Eleven.

???????? Sérgio Oliveira on his Roma debut against Cagliari: ⚽️ 1 Goal

???? 75 Touches

???? 48 Passes

???? 2 Key Passes

???? 1 Big Chance Created

???? 3/5 Long Balls

???? 2/3 Aerial Duels

✋ 2 Interceptions He got the winning goal too. ???? pic.twitter.com/bJdUMnIslg — Mozo Football (@MozoFootball) January 16, 2022

Era neste contexto que José Mourinho prosseguia a sua segunda aventura em Itália depois do sucesso no Inter há mais de uma década, nos quartos da Taça (onde vai defrontar os nerazzurri), nos oitavos da Conference League e na luta pela melhor posição na Serie A sabendo que tinha menos condições do que os outros para entrar nos quatro primeiros mas que muitos olhavam como objetivo para um dos quatro primeiros. E era por isso que a BBC fazia esta semana um trabalho com o título “Será que Mourinho está a ficar sem tempo na Roma?”. Se vitórias são sinal de tempo, não. E a forma como o conjunto da capital arrasou por completo o Empoli nos 45 minutos iniciais foram uma segunda vida para a equipa.

Com Zaniolo a ficar a protestar uma grande penalidade logo a abrir e Abraham quase a marcar de forma involuntário após remate de Mkhitaryan, o conjunto da casa ainda teve uma ameaça à baliza de Rui Patrício mas o primeiro golo dos romanos ligou o rolo compressor até ao intervalo: Abraham inaugurou o marcador após assistência de Sérgio Oliveira num lance em que parecia querer rematar (24′), o mesmo Abraham bisou numa recarga a desvio de Mancini após canto do médio português (33′), Sérgio Oliveira aumentou a vantagem com um grande desvio na área após cruzamento de Karsdorp que passou por vários jogadores (35′) e Zaniolo fez o 4-0 que se registava no final dos 45 minutos iniciais atirando de pé esquerdo após assistência de Mkhitaryan e um grande toque de calcanhar antes de Abraham (37′).

9 – Nell’era dei tre punti a vittoria Tammy Abraham è il giocatore inglese che ha realizzato più reti in una singola stagione in Serie A (nove). Lion.#SerieA #EmpoliRoma pic.twitter.com/ypCDdXm5Xi — OptaPaolo ???? (@OptaPaolo) January 23, 2022

A exibição da equipa em termos coletivos estava a ser irrepreensível, provavelmente das melhores da época, mas era no português que se centravam atenções até por mais um feito na história do clube de ser apenas o terceiro jogador a marcar nos dois primeiros jogos da Serie A pela Roma depois do central romeno Cristian Chivu (2003) e o avançado italiano El Shaarawy (2016). No entanto, e na sequência de um centro de Bandinelli, Andrea Pinamonti não perdoou na área e reduziu logo aos 55′, dando uma nova alma ao Empoli perante uma Roma que tentava gerir o encontro e sair em transições rápidas para aumentar o resultado. Espaços não faltavam mas acabaria por ser a equipa da casa a reduzir mais um pouco a distância com um remate de Bajrami que sofreu ainda um desvio e traiu Rui Patrício, fazendo o 4-2 final (74′).