Alfie Pugsley tornou-se esta semana um dos atletas mais proeminentes do mundo do râguebi. Primeiro, e sem culpa do jovem, pelos piores motivos. Depois, pelo que de bom tem o desporto. Melhor do que os golos, os cestos, os sprints, as velozes nadadoras ou os mais rápidos e fortes a chegarem aos ensaios: a luta pelos bens maiores, pela igualdade e tolerância. Alfie foi vítima de comentários maldosos nas redes sociais e, de pronto, a comunidade do râguebi se uniu pare o apoiar. Desde o clube em que joga, o Oakdale Rugby Club, de uma pequena localidade a norte de Cardiff, no País de Gales, a alguns dos maiores nomes do desporto.

Tudo começou quando Mark Pugsley, pai do jovem Alfie, recorreu às redes sociais para denunciar o que tinha acontecido, numa publicação (entretanto retirada do Twitter) acompanhada por uma foto da criança: “Tive de remover um post do Facebook porque um idiota comentou a dizer que o meu filho era demasiado ‘grande’ para jogar em sub-12 e que não era saudável. Se ao menos as pessoas soubessem o quão arduamente ele trabalha para ficar mais magro e o quão diminuída a sua confiança está. Não te preocupes, Alfie, serei sempre o teu maior fã”.

???????? Mark #Pugsley es el papá de Alfie. Compartió en sus redes sociales que recibía mensajes que le decían que su hijo era demasiado grande para jugar con chicos de 12 años. El padre además contó que el muchachito trabaja duro para poder estar en forma y bien de ánimo. pic.twitter.com/4lmNNd7u5m — ScrumRugby (@ScrumESPN) January 25, 2022

A publicação rapidamente se tornou viral nas redes sociais e uma das reações imediatas foi da própria Premiership Rugby (campeonato inglês) que convidou Alfie para o maior jogo do ano em Inglaterra e um dos mais famigerados do planeta. O jovem será convidado de honra da final do campeonato, que se disputa no carismático estádio de Twickenham, em junho.

We are delighted that Alfie has accepted our invitation to come to the Final!! ???? Keep going, Alfie! We hope to see you playing in the Premiership one day ????https://t.co/fP4fUif6l7 — Premiership Rugby (@premrugby) January 24, 2022

À Sky News, um representante do organismo que regula a maior competição da modalidade em Inglaterra foi claro: “Assim que vimos a história nas redes sociais quisemos ter a certeza de que o Alfie sabia que é um membro valioso da família do râguebi. Convidámos [Alfie] para a final e estamos satisfeitos por confirmar que ele aceitou o nosso convite e mal podemos esperar para lhe dar as boas-vindas a Twickenham, a 18 de junho. Esperamos ainda que ele continue a gostar de jogar a modalidade”.

Também o responsável máximo da World Rugby, Bill Beaumont, se juntou no apoio a Alfie, recorrendo às redes sociais. Num tweet, Beaumont referiu que “há um lugar para todos no râguebi”. “O que interessa é que aproveites. Os teus colegas gostam de ti tal como todos os membros da família global do râguebi. Continua”, escreveu. No mesmo sentido, os neozelandeses, provavelmente uma das equipas mais míticas da história não só da modalidade, como do desporto em geral, não deixaram de dizer a Alfie que ele era sem dúvida membro de uma grande família que chega a todos os continentes. “Tens muitos fãs aqui em Aotearoa [forma maori para Nova Zelândia] também, Alfie. Kia Kaha [aguenta firme]. A família do râguebi protege-te”, lê-se no tweet dos All Blacks.

You’ve got plenty of fans down here in Aotearoa too, Alfie. Kia kaha, the #RugbyFamily has got your back. ???????? https://t.co/VM23WEZHWg — All Blacks (@AllBlacks) January 25, 2022

O capitão da campeã do mundo África do Sul, Siya Kolisi, quis dizer a Alfie que o rapaz tinha “um amigo na África do Sul”, tal como “muitos no mundo”, como a criança galesa podia ver pelo “apoio recebido”. “Não ligues a quem diz que não podes fazer nada. Podes divertir-te e sonhar com o que quiseres e fazeres o que quiseres. Ouve a tua família. Sei o que teu pai te ama muito e a tua família e amigos também. Desfruta, diverte-te e joga o desporto que quiseres. Para mim o râguebi é para toda a gente. Todos são bem-vindos. Rapazes, raparigas, jovens ou velhos. Desfruta e, com sorte, irei ver-te”, disse Kolisi numa publicação acompanhada de vídeo, onde se lia ainda: “Alfie, estou orgulhoso de ti por seres um verdadeiro campeão através do teu trabalho e determinação. Continua o que estás a fazer e não deixes que ninguém te diga o que não podes ser”.

Alfie, I’m proud of you for being a true champion through your hard work and determination. Keep doing what you do and don’t let anyone tell you who you can’t be. Never make yourself small because of small-minded people. Dlala kwekwe kulate ngoku to waste time on haters. https://t.co/hMY39nGpey pic.twitter.com/GLtGtTnR8V — Siya Kolisi (@SiyaKolisi) January 26, 2022

O também vencedor do Mundial pelos Springboks, Tendai Mtawarira, conhecido como A Besta, emprestou a voz à causa, contando a Alfie Puglsey o que sofreu também. “As pessoas fizeram-me bullying silencioso sobre o meu tamanho e se tinha a idade correta para o escalão. Mantém a cabeça erguida e não deixes que os haters te afetem. O râguebi é para todos nós”, disse. A lenda inglesa Brian Moore referiu que quem disse mal de Alfie são apenas “idiotas que tentam sentir-se melhor atropelando os outros”. O conhecido chef Michel Roux Jr. também comentou a situação, dizendo que “teria Alfie na equipa”. Ao que Mark Pugsley respondeu que o filho “quer ser chef quando crescer”.

Até Nigel Owens, um dos árbitros mais famosos da modalidade, referiu que poderia “aparecer para apitar um jogo” de Alfie um dia. E não ficaram por aqui os convites ou as promessas de visita. Além da final do campeonato inglês, a estrela galesa Louis Rees-Zammit afirmou que queria ver Alfie num jogo do Gloucester “ASAP” (sigla para “as soon as possible” — “assim que possível”, em tradução livre). “Assim que puderes, amigo”, respondeu quem iniciou todo o processo, mesmo sem querer: o pai Mark, que começou revoltado e acabou abraçado, tal como filho Alfie, por toda a família de uma modalidade global.