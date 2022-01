O Santuário de Fátima anunciou a realização, em janeiro de 2023, do II Webinar DesCodificar Fátima, depois de a primeira edição, concluída na noite de quarta-feira, ter contado com mais de 200 participantes de nove países.

O seminário, da responsabilidade do Departamento de Estudos do Santuário, teve como objetivo “apresentar sínteses sobre temas de Fátima, procurando fazê-lo de forma muito rápida e direta, mostrando em pouco tempo de lecionação chaves de leitura para temáticas muitas vezes difíceis de apreender”, segundo Marco Daniel Duarte, diretor daquele departamento, em declarações à Sala de Imprensa do Santuário.

“O balanço é muito positivo e a grande adesão dos participantes revela a necessidade de formação sobre estas matérias“, acrescentou, sublinhando que “a dinâmica dos ‘webinars’ deixou claro que o formato tem muitas potencialidades, entre as quais a de juntar numa única turma pessoas de diferentes lugares do mundo”.

As quatro sessões do webinar DesCodificar Fátima contaram com participantes de Portugal, Brasil, Polónia, Costa Rica, Panamá, Itália, Suíça, Angola e Espanha.

“Os escritos de Lúcia de Jesus”, “Os Papas e Fátima”, “Segredo ou segredos?”, “As três representações de Nossa Senhora de Fátima”, “Os lugares das aparições” e “As orações de Fátima” foram alguns dos temas abordados no seminário.

Entretanto, o Departamento de Estudos está já a preparar a 7.ª edição do Curso de Verão, a realizar entre 6 e 8 de julho, subordinado à figura de Santa Jacinta Marto.