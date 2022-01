"The Afterparty". A festa que acabou numa pergunta: quem matou o rei lá do liceu?

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O duo Christopher Miller e Phil Lord chamou a atenção com “Chovem Almôndegas”, uma animação com um humor muito acima da média. Daí até serem responsáveis por adaptações para o grande ecrã como “21st Jump Street” – e a sequela – ou “O Filme Lego” foi um instante. Na televisão também têm dado uma mãozinha, como “Brooklyn Nine-Nine”, “How I Met Your Mother” ou “The Last Man On Earth”. Tudo comédias. Por isso, não é surpresa que a Apple os tenha ido buscar, seguindo a estratégia de conseguir o melhor talento para criar conteúdo para a sua plataforma de streaming e produção. É assim que chegamos a “The Afterparty”, série de oito episódios – os três primeiros estarão disponíveis na Apple TV+ nesta sexta-feira – criada e realizada por Christopher Miller, com Phil Lord enquanto produtor executivo.

A premissa é simples e não perde tempo a colocar-nos na posição de detetive criminal. Há uma reunião de liceu, muita gente envolvida com diferentes interesses e, na continuação da festa, é cometido um crime. “The Afterparty” arranca com esse crime e passa de imediato para a chegada dos detetives que irão tentar descobrir o mistério. Até aqui pouco de novo, o truque que implementa é o de tornar cada episódio à volta da versão de uma personagem e, a partir daí, juntar as peças e criar uma trama que torna difícil a tarefa de decifrar quem pode ter cometido tal crime: após sete episódios vistos, é ainda difícil apontar o dedo a uma personagem.

[o trailer de “The Afterparty”:]

Christopher Miller inspira-se no modelo de “Rashomon”, o filme de Akira Kurosawa que popularizou este tipo de narrativa: é contada a partir do ponto de vista de cada personagem, com perspetivas contraditórias, e a verdade encontra-se ao juntar todas as peças. Contudo, fá-lo consciente de que o espectador – especialmente o televisivo – tem outras ferramentas disponíveis e já foi demasiadas vezes exposto a esta ideia. Por isso, o modelo acontece sem se levar muito a sério, havendo sempre a ideia de que as personagens sabem que isto está a acontecer e estão num jogo constante com essa noção. Assim, o modelo não se torna repetitivo e cada história/episódio opta por um modelo/género diferente, quebrando assim alguma possível monotonia de ouvir a mesma história múltiplas vezes. Mesmo com a tal perspetiva distinta.

O modelo resulta. “The Afterparty” é assumidamente uma série de humor, só que esta configuração permite que se crie uma espécie de clube do mistério dentro da casa onde se passa toda a ação: com todas as personagens a tentar encontrar a solução enquanto, ao mesmo tempo, estão – ou não – a cobrir o rasto do seu crime.

Eis então o crime. Quem morre é o dono da casa, Xavier (Dave Franco, irmão de James Franco). Casa que é, na verdade, uma luxuosa mansão, uma vez que Xavier se tornou o tipo popular do grupo: de patinho feio da escola a estrela pop/ator que toda a gente idolatra. É um valente imbecil, como seria de esperar, e vai à reunião de liceu para ajustar certas contas (leia-se: ter sexo com uma das personagens que anteriormente o havia recusado). Vistas bem as coisas, ele próprio tem a sua vingança particular em mãos.