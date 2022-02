O Pastel de Molho da Covilhã já está registado como marca nacional coletiva, anunciou esta quarta-feira a Confraria, sublinhando que o reconhecimento deverá contribuir para preservar e promover aquele produto gastronómico típico do concelho.

O registo foi realizado pela Confraria da Pastinaca e do Pastel de Molho no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, ficando aquela confraria responsável pela gestão da marca.

O Pastel de Molho da Covilhã é um produto gastronómico feito à base de massa folhada, recheado com carne, que é servido com chá ou molho de açafrão, e que ficou muito associado aos hábitos alimentares da classe operária das fábricas que marcam a história daquele concelho do distrito de Castelo Branco.

“A marca nacional coletiva Pastel de Molho da Covilhã implica qualidade, segurança e confiabilidade do produto, mas também mais valor agregado ao produto e ao território da sua origem”, apontou Paulo Carvalho, presidente daquela entidade que esta quarta-feira comemora 12 anos de existência.

Em conferência de imprensa, aquele responsável explicou que o registo da marca surge depois de ter sido criado, em 2021, um certificado de qualidade do Pastel de Molho, que conta com cerca de dez estabelecimentos aderentes.

A marca agora criada poderá ser cedida a todos os confrades e aos confrades empresas, que se queiram associar à confraria, sendo que o grande objetivo passa por “defender e valorizar” aquele produto.

A utilização da marca implica que sejam seguidas regras e normas ao nível da confeção e no modo de serviço, uma certificação que defenderá a qualidade do produto e também permitirá ao consumidor saber que está perante o “verdadeiro” Pastel de Molho da Covilhã.

Aquele responsável destacou ainda que a promoção do produto já conta com uma parceria estabelecida e que agrega a Confraria da Pastinaca e do Pastel de Molho, a Câmara da Covilhã e a Associação Empresarial da Covilhã, Belmonte e Penamacor (AECBP).

No âmbito dessa parceria está a ser preparada a realização do Primeiro Festival do Pastel de Molho da Covilhã, que deve decorrer nos primeiros dias de julho.

Um evento que também deverá contribuir para alavancar o potencial turístico do produto e ajudar a dinamizar o comércio local, designadamente ao nível da restauração, conforme destacou João Marques, presidente da AECBP.

“Nós já temos outros festivais gastronómicos que têm produtos associados e queremos que o Pastel de Molho da Covilhã seja mais um a ter esse destaque”, acrescentou o vereador com o pelouro dos eventos na Câmara da Covilhã, José Miguel Oliveira.

Segundo frisou, o festival deverá ainda contribuir para “promover e sedimentar a marca”.

Já a vereadora da Cultura, Regina Gouveia, salientou que, além da componente gastronómica, o festival também terá uma dimensão cultural, artística e educativa.