Tem sido o tema da semana no futebol escocês e um pouco por toda a Europa: o Raith Rovers, um clube do segundo escalão da Escócia, contratou um jogador que foi condenado por violação há seis anos. David Goodwillie, avançado de 32 anos, tem sido o protagonista e principal alvo do descontentamento de adeptos, funcionários e até atletas do clube. Agora, escassos dias depois de toda a novela ter começado, o Raith Rovers voltou atrás e anunciou que o jogador não vai fazer parte do plantel.

“Antes de mais, quero pedir desculpa do fundo do coração aos nossos adeptos, apoiantes, jogadores e a toda a comunidade do Raith Rovers pela angústia e pelo desagrado causados ao longo dos últimos dias. Errámos. Na nossa decisão original, focámo-nos demasiado no futebol e não o suficiente naquilo que este passo iria significar para o nosso clube e para a comunidade como um todo. Ao longo dos últimos dias, ouvimos cuidadosamente os adeptos que falaram connosco e estou muito grato pela honestidade que demonstraram. Enquanto presidente, enquanto direção e enquanto equipa de gestão, aprendemos todos uma dura mas valiosa lição”, pode ler-se no comunicado divulgado esta quinta-feira no site oficial do clube, onde o presidente John Sim anunciou então que o vínculo de dois anos e meio assinado com David Goodwillie não será colocado em prática.

CLUB STATEMENT | Raith Rovers have released the following statement regarding David Goodwillie, to confirm that the player will not represent the club. Discussions are underway with the player regarding his contractual position:https://t.co/JD5HW4Q30c pic.twitter.com/efOc51Bc9p — RRFC Official (@RaithRovers) February 3, 2022

“Este episódio infeliz é algo de que todos nos arrependemos muito e estamos agora totalmente comprometidos com a tarefa de fazer a coisa certa. Assim, posso confirmar que, depois de uma reunião da direção do Raith Rovers, o jogador não será opção para a equipa e o clube vai iniciar conversações para resolver a situação contratual. Partilhamos o desejo de fazer o que é melhor para o nosso clube e vamos fazer tudo aquilo que estiver ao nosso alcance para reconquistar a confiança da família do Raith Rovers”, acrescenta a nota.

De recordar que o avançado de 32 anos, que é internacional pela Escócia, foi associado ao Raith Rovers ao longo das últimas semanas e os adeptos, assim como a grande maioria dos funcionários do clube, foram demonstrando preocupação com a possibilidade de este acabar mesmo por ser contratado. Quando a hipótese se tornou uma realidade, na segunda-feira, a capitã da equipa feminina anunciou que iria rescindir por não querer “ter nada a ver” com David Goodwillie.

“Depois de 10 longos a jogar pelo Raith, é devastador que tenha de desistir agora porque decidiram contratar alguém assim. Não quero ter nada a ver com isto! Foi bom ser capitã do Raith enquanto durou”, escreveu Tyler Rattray no Twitter. Já Val McDermid, autora de vários bestsellers e conhecida adepta do Raith Rovers, garantiu que iria terminar todas as ligações que a uniam ao clube — incluindo o facto de o seu site pessoal ser o principal patrocinador nas camisolas da equipa. Nas últimas horas, ainda antes de o comunicado ser divulgado, surgiram notícias de que a equipa feminina estaria a preparar-se para jogar no fim de semana com camisolas sem o emblema do clube e num estádio alternativo.

Já depois de ficar confirmado que David Goodwillie não será jogador do Raith Rovers, Val McDermid defendeu que a decisão foi apenas “o primeiro passo de uma longa caminhada”. “Congratulo este comunicado [não assinado] do Raith Rovers. É uma vitória para as centenas de pessoas que FAZEM o clube e ficaram horrorizadas com a decisão original da direção e não tiveram receio de falar. Mas apenas o primeiro passo de uma longa caminhada. As mesmas pessoas que tomaram esta decisão continuam nos seus cargos. Aqueles que adoram e valorizam o clube continuam a estar de fora; precisam de estar por dentro, a moldar o futuro da comunidade”, escreveu a autora no Twitter.