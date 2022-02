Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A dada altura, durante as semanas em que se desenrolou a polémica com Novak Djokovic na antecâmara do Open da Austrália, a questão era só uma: o que é que era verdade e o que é que era mentira? O problema, tanto ali como agora, é que só mesmo Novak Djokovic é que pode saber. E, menos de um mês depois, a questão continua a ser exatamente a mesma.

No início desta semana, Daniel Müksch, o biógrafo do tenista sérvio, garantiu que este decidiu vacinar-se na sequência da vitória de Rafa Nadal no Open da Austrália — ou seja, na sequência da conquista que fez com que o espanhol seja agora o tenista com mais Grand Slams, 21, mais um do que Djokovic e Federer. “Por aquilo que ouvi das pessoas que são próximas dele, acho que vai vacinar-se. Talvez a final do Open da Austrália tenha contribuído para isso. Acho que os 21 Grand Slams de Rafa Nadal estão a empurrá-lo para isso”, disse o escritor ao jornal austríaco Heute.

No fim de semana, quando Nadal derrotou Medvedev em Melbourne, Djokovic recorreu ao Twitter para felicitar o espanhol. “Parabéns ao Rafa Nadal pelo 21.ª Grand Slam. Que conquista fantástica. Esse espírito lutador impressionante voltou a prevalecer”, escreveu o sérvio. O tenista, que não joga desde a Taça Davis no início de dezembro, tem o regresso aos courts marcado para este mês de fevereiro, no Open 500 do Dubai. Contudo, se for realmente verdade que decidiu vacinar-se, poderia também disputar os dois primeiros Masters 1.000 da temporada, Indian Wells e Miami, ambos nos Estados Unidos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No que toca à verdade que ainda está por contar, Djokovic também garante que não será preciso esperar muito mais por esclarecimentos — ou, pelo menos, por mais esclarecimentos. Recebido esta quinta-feira em Belgrado pelo presidente da Sérvia, Aleksandar Vučić, o tenista agradeceu o apoio que o governo do país sempre lhe deu durante toda a polémica na Austrália e adiantou que vai finalmente falar sobre tudo o que se passou nos próximos dias.

Congratulations to @RafaelNadal for 21st GS. Amazing achievement. Always impressive fighting spirit that prevailed another time. Enhorabuena ???????????? @Medwed33 gave it his all out there and played with the passion and determination we have come to expect from him. pic.twitter.com/DsOvK8idNc — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 30, 2022

“Como chefe de Estado, não tinha nenhuma obrigação de me brindar com todo aquele apoio. Quero que saiba que, pessoalmente, sinto uma grande gratidão por ter-me apoiado. A minha gratidão ao povo sérvio fortalece-se de dia para dia. Depois de tudo o que passei na Austrália, sei que esta ligação vai durar para sempre. Por favor, tenham paciência. Dentro de sete a 10 dias, vou abordar com mais detalhe tudo o que se passou ali”, disse Djokovic. O problema é que, menos de um mês depois, a questão continua a ser a mesma: o que é que é verdade e o que é que é mentira?