Dois jogadores da seleção das Honduras entraram em hipotermia durante o jogo de qualificação para o Mundial na quarta-feira à noite frente aos EUA. Ao intervalo, três abandonaram a partida, e dois já não conseguiram regressar por causa das “condições climáticas extremas”, escreveu a seleção de futebol hondurenha no Twitter.

OFICIAL || Dos (2) jugadores de la selección Nacional no regresaron al segundo tiempo del juego eliminatorio ante #USA ???????? por las condiciones climáticas extremas que imperan en el estadio #AllianzField. — Selección Nacional de Honduras (@FenafuthOrg) February 3, 2022

O guarda-redes Luis López e o avançado Rommel Quioto não voltaram ao relvado depois do intervalo, com os termómetros no Allianz Field, em Minnesota, a apontarem para os -17 graus Celsius e a sensação térmica a -25,5 graus Celsius.

O treinador da seleção hondurenha, Hernan Dario Gomez, criticou a decisão de realizar o jogo naquela localização, cita-o a CNN: “É inconcebível que um adversário tão poderoso em todos os sentidos nos traga para aqui para fazer um jogo e obter o resultado que precisa”.

Os meus jogadores estão a receber soro por via intravenosa no balneário neste momento e muitos deles estão com dor. O futebol não é para sofrer”, sublinhou.

Já o técnico dos EUA, Gregg Berhalter, garantiu que foram fornecidos a todo o staff das Honduras — e até à equipa de arbitragem — equipamento quente, “tentando tornar o ambiente seguro para eles jogarem”. Durante toda a partida, os futebolistas usaram luvas, calças, gorros e golas térmicas para o pescoço e também para proteger parte do rosto.

Relembrou também que a sua seleção lida com temperaturas elevadas quando viaja para países tropicais (como é o caso das Honduras): “Quando vamos a esses países estão 90 graus fahrenheit [32º celsius) e 90% de humidade. É insuportável e os jogadores ficam desidratados, com cãibras e exaustos com o calor”, explicou. “É a natureza da competição”, reiterou ainda.

Os norte-americanos guiaram-se pelas previsões de temperaturas médias para a escolha da localização, só que “a onda de frio chegou e isso é algo que não se pode controlar”. Cabe às equipas “tentar mitigar o risco”, justicou-se Berhalter.

Com a vitória do jogo contra as Honduras (3-0), os norte-americanos continuam em segundo lugar nas eliminatórias para o Mundial 2022, somando 21 pontos. À sua frente está o Canadá com 25 pontos, quando faltam três jornadas para o fim da fase de qualificação da CONCACAF (Confederação das Associações de Futebol da América do Norte, Central e Caribe). Já a seleção hondurenha ocupa a última posição com apenas três pontos.