O novo DLC (expansão) do jogo The Sims 4, intitulado “My Wedding Stories”, que a Electronic Arts (EA) vai lançar no dia 17 de fevereiro, não vai ser disponibilizado na Rússia. O anúncio foi feito esta quarta-feira pela EA.

O próprio jogo The Sims 4 — que pertence à franquia de jogos conhecida por proporcionar aos seus jogadores a possibilidade de jogarem numa realidade virtual com personagens por eles criados — é proibido na Rússia para menores de 18 anos, uma vez que é considera “propaganda gay“.

Isto porque, neste país, desde 2014, vigora uma lei que proíbe qualquer “promoção de relações sexuais não-tradicionais a menores”, explicou a Human Rights Watch.

O pack DLC lançado no dia 17 vai permitir aos jogadores utilizarem novas funcionalidades nos casamentos realizados no jogo — vai ser possível, segundo a Polygon, adicionar cerimónias com diferentes tradições culturais, organizar festas de noivado ou jantares de ensaio, além de disponibilizar novas peças decorativas e de vestuário.

O trailer do novo pack foca-se na história amorosa entre duas mulheres, Dominique e Camille, desenrolada de um modo semelhante ao de um filme.

O jogo sempre procurou atuar segundo um princípio de tolerância, sendo que desde o primeiro The Sims, lançado em 2000, é permitido aos jogadores criarem relações amorosas entre pessoas do mesmo sexo.

Estamos comprometidos com a liberdade de ser quem tu és, de amar quem amas e de contar as histórias que queres contar”, afirmou a EA.

A empresa explicou ainda o porquê de não aceitar retirar a opção dada aos utilizadores de criarem relações amorosas LGBT, caso esta hipótese tenha porventura sido ponderada.

Estamos empenhados em defender esse compromisso pondo o foco e celebrando histórias como a de Dom e Cam, por isso, tomamos a decisão de ir além do lançamento de ‘My Wedding Stories’, onde a nossa história estaria sujeita a alterações devido à legislação federal.”

O pack DLC do jogo vai estar disponível para computadores Mac, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC, Xbox One, e Xbox Series X.