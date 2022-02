A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, anunciou esta quarta-feira que o FBI está a investigar as ameaças de bomba dirigidas a várias universidades da comunidade negra.

“Os americanos têm o direito de estar seguros no trabalho, locais de culto e na escola. O FBI está a investigar as ameaças contra as nossas faculdades, universidades e locais de culto historicamente negros”, afirmou Kamala Harris, numa publicação na rede social Twitter.

Americans have a right to be safe at work, in houses of worship and at school. The FBI is investigating threats made against our historically Black colleges and universities and houses of worship. We must stand up against any threat of violence in our communities.

