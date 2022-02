Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Morreu o antigo jornalista, apresentador de televisão e empresário Artur Albarran, está a avançar a CNN. Tinha 69 anos.

Artur Albarran foi diagnosticado em 2011 com um mieloma múltiplo, que o obrigou a um transplante de medula óssea. Recuperado deste cancro, sofreu uma reincidência em 2019 e foi submetido a um segundo transplante de medula. Em agosto do ano passado, chegou a estar hospitalizado nos cuidados intensivos por Covid-19 no Hospital Amadora-Sintra. Voltou a ser internado em novembro, desta vez no Hospital de São Francisco Xavier, por agravamento do estado de saúde.

Artur Albarran nasceu em Moçambique, filho de um empresário da área das madeiras exóticas, e mudou-se para Portugal aos 18 anos. Começou a carreira no Rádio Clube Português e, após a Revolução dos Cravos, filiou-se no Partido Revolucionário do Proletariado. Fugiu para França quando foi acusado de participação nas Brigadas Revolucionárias.

De França mudou-se para Inglaterra, onde trabalhou na BBC. Depois de uma passagem também pelos Estados Unidos e Brasil, regressa nos anos 80 a Portugal. Foi nessa altura que fundou e tornou famoso o programa “Grande Reportagem”. Passa então a ser grande repórter da RTP, tendo sido responsável pela cobertura da Guerra do Golfo em 1991 e pelo conflito na Somália em 1992.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Após ter assumido a chefia da redação da RTP1 e RP2, torna-se diretor d’O Século Ilustrado. Depois da estação pública, Albarran passou pelos dois canais privados: primeiro em 1993, quando trocou a RTP pela TVI; e depois em 96, quando se mudou para a SIC. Apresentou programas como “A Cadeira do Poder”, “Acorrentados” e “Imagens Reais”, onde popularizou a expressão: “A tragédia, o drama, o horror”.

Entretanto, passa a gerir os negócios em Portugal de investidores norte-americanos, incluindo o antigo embaixador dos Estados Unidos em Lisboa, Frank Carlucci, tornando-se presidente do Conselho de Administração da imobiliária EuroAmer.

Em 2005, após a falência daquela holding, foi detido pela Polícia Judiciária, por suspeito de branqueamento de capitais. Mas nunca foi acusado e o caso acabou arquivado após sete anos de investigação.

Casado com a chef Sandra Nobre, com quem teve uma filha, Maria, surgiram sempre várias notícias sobre o fim da relação, nunca confirmadas. Antes esteve casado com a modelo Lisa Hardy — uma alemã de origem indiana, com quem teve duas filhas —, que acusou Artur Albarran de violência doméstica.

Lisa dizia que vivia “como uma escrava”, que o empresário ameaçava tirar-lhe as filhas e que a tinha submetido a um alegado tratamento psicológico em Londres onde era medicada inadequadamente. Mas Artur Albarran negou as agressões e pediu compreensão para com Lisa Hardy porque sofria de “uma grave doença mental”.