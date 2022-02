Pela primeira vez, os Óscares vão ser apresentados por três mulheres: Amy Schumer, Regina Hall e Wanda Sykes

Está oficialmente confirmado: a cerimónia de entrega dos Óscares, agendada para 27 de março, será apresentada este ano por três mulheres: Amy Schumer, premiada atriz e humorista de 40 anos, Regina Hall, atriz de 51 anos, e Wanda Sykes, atriz e comediante de 57 anos.

À 94ª edição, esta será a primeira vez que a apresentação dos prémios será assegurada por três mulheres. Os Óscares, aliás, não eram apresentados por três pessoas há 35 anos (desde 1987) e só por uma vez tiveram mais do que uma mulher como apresentadora: aconteceu em 1977, quando Ellen Burstyn e Jane Fonda conduziram a emissão ao lado de Warren Beatty e Richard Pryor.

JUST ANNOUNCED: Wanda Sykes, Amy Schumer and Regina Hall will be the leading ladies to host this year's #Oscars!#OscarsOnGMA pic.twitter.com/bAOf0pnXCP

— Good Morning America (@GMA) February 15, 2022