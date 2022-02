De DJ a atleta olímpico: o primeiro jamaicano no Esqui Alpino dos Jogos Olímpicos de Inverno

Em fevereiro de 2016, Benjamin frequentou a sua primeira lição, mas o objetivo inicial, segundo o atleta, era apenas tornar-se bom o suficiente para poder acompanhar os amigos nas incursões de esqui.

“Quando me tornei bom o suficiente para os acompanhar socialmente, e enquanto o único negro no grupo e com ascendência jamaicana, as pessoas aproveitavam para fazer piadas sobre o ‘Coool Runnings'”, um filme de 1993 que retrata a história real da primeira equipa jamaicana a participar, em 1988, nos Jogos Olímpicos de Inverno, na prova de bobsled.

Em 2018, Benjamin viajou até à Coreia do Sul, mas apenas enquanto espectador dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, e foi aí que surgiu a primeira interrogação: seria possível competir um dia?

Uma das coisas em que reparei, além de ter desfrutado do espírito dos Jogos Olímpicos, é que havia apenas três atletas da Jamaica a participar. […] E foi aí que se formou uma ideia na minha cabeça: vamos ver se é possível. Pensei que o resultado mais provável fosse a morte ou pelo menos uma lesão grave”, contou o atleta à CNN.

A escalada da montanha em direção aos Jogos Olímpicos

Depois da vista à Coreia do Sul, Benjamin Alexander marcou uma viagem de um mês ao Canadá exclusivamente para esquiar, e foi aqui que conheceu o antigo esquiador norte-amerciano Gordon Gray.

Vou ser honesto contigo. A tua técnica é absolutamente atroz, a pior que já vi”, foi assim que Gordon Gray abordou o DJ.

Depois de esquiarem juntos, o norte-americano considerou que o jamaicano era “absolutamente destemido”, e que portanto, com o devido treino, o sonho dos Jogos Olímpicos de Inverno poderia, eventualmente, ser alcançado.