A Fenadegas congratulou-se esta quarta-feira com as últimas alterações feitas ao Relatório Especial do Parlamento Europeu para Vencer o Cancro (BECA), notando que as propostas eram “muito penalizadoras”.

“No entender da Fenadegas, a versão inicial, de indiscutível ambição e valor, continha propostas muito penalizadoras para o setor do vinho, especialmente por serem generalistas e não enquadrarem devidamente o consumo de vinho na perspetiva de um bem, parte integrante de uma correta dieta alimentar. Foram obtidas algumas alterações de vulto, minimizando-se o impacto no setor”, apontou, em comunicado.

Em 2021, a Comissão Europeia lançou a iniciativa ‘Europe’s Beating Câncer Plan’, tendo em vista apoiar os Estados-membros na melhoria do controlo do cancro. A iniciativa abordou também o consumo nocivo de álcool.

No Parlamento Europeu (PE) foram, recentemente, votadas as alterações ao BECA.

A Fenadegas considerou ser positiva a menção ao consumo nocivo como um fator de risco, desde que associada “à defesa de que os alimentos e bebidas devem ser consumidos de forma regrada como parte de uma dieta saudável, rica e equilibrada”.

Por sua vez, mantém-se nos rótulos a mensagem de moderação e responsabilidade no consumo.

“Assim, quanto à rotulagem, existirão informações sobre o consumo moderado responsável de álcool, sendo que toda a informação relativa a ingredientes e valor nutricional estará disponível ‘off label'”, precisou.

A Fenadegas congratula-se assim com a votação, sublinhando que, no decorrer do processo, desenvolveu em conjunto com a Confagri (Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal) contactos com entidades portuguesas, europeias e deputados para sensibilizá-los “para os efeitos negativos para o setor do vinho” do que estava proposto.

Fundada em 1981, a Fenadegas representa 41 adegas cooperativas, com mais de 18.000 viticultores.