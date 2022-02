Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Na senda do sucesso das anteriores edições, voltamos a promover os Prémios Auto Observador, um concurso de votação exclusivamente online, em que os leitores são convidados a eleger quais os modelos que consideram ser os melhores lançamentos no mercado e, no processo, se habilitam a ganhar um automóvel.

A 5.ª edição dos Prémios Auto Observador – A Escolha dos Portugueses arranca hoje, 21 de fevereiro, e termina a 24 de abril. Semana após semana, os leitores são desafiados a escolher qual o automóvel que consideram ser a melhor opção de compra dentro de um determinado intervalo de preços. Há oito categorias a concurso: até 25.000€; entre 25.000€ e 35.000€; de 35.000€ a 50.000€; entre 50.000€ e 57.000€; de 57.000€ a 80.000€; entre 80.000€ e 250.000€; acima de 250.000€ e elétricos. Esta última categoria reúne os modelos zero emissões que, cada vez mais, se estão a afirmar no mercado e, por isso, merecem ser destacados numa categoria própria, embora concorram igualmente na respectiva faixa de preços, pois acreditamos que a escolha do consumidor depende, essencialmente, do seu orçamento.

Nesta edição há 25 marcas a competir e um total de 49 modelos, novidades absolutas ou profundos restylings introduzidos no mercado em 2021. À semelhança do que aconteceu nos anos anteriores, cabe ao leitor decidir, dividindo-se a votação em duas fases.

Primeiro, cada votante pode dizer de sua justiça, mas apenas uma vez por categoria, para que os resultados não sejam influenciados. Dessa votação resultará a escolha aleatória de 2000 leitores que passam para a votação final. Portanto, em quantas mais categorias votar, mais probabilidades terá.

Na derradeira semana de votação, que se inicia a 18 de abril, os finalistas apurados são convidados a tentar acertar no carro vencedor de cada categoria, de entre os dois carros mais votados. O finalista que mais acertar ganha o prémio: um Toyota Yaris 1.0 Comfort Plus, no valor de 15.000€. A rapidez no voto também pode ser decisiva uma vez que, em caso de empate, ganhará quem tiver acertado em menos tempo (consulte o regulamento).

Esta semana estão sob escrutínio sete modelos que, em comum, têm o facto de poderem ser adquiridos por valores abaixo de 25.000€. Entre o Citroën C3 Aircross, os Dacia Sandero, Sandero Stepway e Spring, o Hyundai Bayon, o Opel Mokka e o Toyota Yaris Cross, qual merece ser distinguido nesta gama de preços? A escolha depende de si: vote aqui.

Pisca Pisca.pt e Valorpneu apoiam os Prémios Auto Observador 2022, iniciativa cujo prémio atribuído ao leitor vencedor conta com o patrocínio da Toyota.