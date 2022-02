*Em atualização.

A Meta, a empresa liderada por Mark Zuckerberg que detém plataformas como o Facebook, o Instagram e o WhatsApp, diz que criou “um Centro de Operações Especiais” para acompanhar a invasão da Rússia à Ucrânia. Em resposta ao Observador, a tecnológica afirma que os seus “pensamentos [our thoughts, em inglês]” estão “com todos os afetados pela escalada do conflito militar na Ucrânia” e lançou uma nova ferramenta para os utilizadores protegerem os seus dados pessoais.

A empresa não adiantou mais informações relativamente ao centro de operações, nem como funciona a nova “ferramenta que fornece uma camada extra de segurança”. Questionada sobre se a Meta permitirá que grupos pró-Rússia continuem ativos na plataforma e se a organização está a trabalhar com o governo dos EUA, com a NATO ou com o governo ucraniano, a tecnológica não respondeu.

Em 2021, como avançou o Politico, documentos internos da empresa, então ainda chamada de Facebook, mostravam que a empresa não tinha conseguido ativar todos os esforços necessários em zonas de conflito para travar innformações falsas ou sensíveis.

O Twitter, plataforma concorrente, optou por deixar recomendações aos utilizadores que estejam “em zonas de conflito ou outras áreas de alto-risco”. Num tweet em inglês e ucraniano, a rede social alertou os utilizadores para utilizarem uma ferramenta como a autenticação multi-factor e criar uma “palavra-passe forte”. Além disso, a empresa deixou também uma hiperligação para a página oficial onde, caso os utilizadores se sintam “mais seguros com essa opção”, explica os passos necessários para desativarem a conta.

Na quarta-feira, o Twitter esteve no centro de uma polémica, como contou o The Verge, depois de ter desativado contas de utilizadores que partilhavam imagens do conflito na Ucrânia. Em causa, estiveram maioritariamente contas de da “open-source intelligence”, “OSINT”. Ao órgão de comunicação social, a rede social disse que se tratou de um erro. Mesmo assim, alguns investigadores associados a este grupo estiveram sem poder aceder às contas durante 12 a 24 horas.

I am back again after having been locked out twice in 24 hours. First time for a post debunking the "foiled sabotage / gas attack" and second time for a post debunking the "Ukrainian attack into Russia". @Twitter needs to do something against these locks now.

— Oliver Alexander (@OAlexanderDK) February 23, 2022