Um terramoto de magnitude 6.2 na escala de Ritcher atingiu a ilha de Sumatra (Indonésia) na madrugada desta sexta-feira, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla inglesa). Com uma profundidade de 12 quilómetros e a cerca de 66 quilómetros a norte-noroeste de Bukittinggi, matou pelo menos duas pessoas e as vizinhas Singapura e Malásia também sentiram o sismo. Ocorreu pouco depois das 9h30, horas locais (2h30, em Portugal).

Apesar de não ter sido emitido qualquer alerta de tsunami, “as pessoas saíram para fora das casas e locais de trabalho. Elas estavam com medo dos abalos. Os cabos [elétricos] estavam a tremer”, explicou um lojista da província de Riau, Frans Kiky Nainggolan, à Reuters.

Alguns edifícios, entre elas um escritório do governo e um banco, sofreram danos estruturais e, em West Pasam, a 17 quilómetros de distância do epicentro, um hospital foi evacuado. O líder da agência de gestão de desastres da cidade de Pasaman, Alim Bazar, disse que “o presidente ligou e ordenou que todos os segundo e terceiro andares de todos os prédios fossem evacuados”, à Agence France-Presse.

A cerca de dois mil quilómetros de distância, na Malásia, não há registo de feridos nem danos nas estruturas até ao momento de publicação deste artigo. Os bombeiros de Kuala Lumpur, contudo, avançaram que receberam várias chamadas de habitantes a relatar terem sentido o sismo na respetiva cidade.

“Senti os tremores [de terra] durante 1-2 minutos… Nós fugimos rapidamente“, contou Hilfa Akmal, residente de Subang Jaya, nos arredores da capital, à Reuters.

Por sua vez, a polícia de Singapura reportou uma situação semelhante: houve telefonemas a relatar os abalos, mas não há feridos a registar.

Earth tremors were subsequently felt in certain parts of Singapore at about 9.40 am on the same day.

The Police and SCDF have received several calls from the public reporting these tremors. There were no reports of injury or law and order incidents.

— SingaporePoliceForce (@SingaporePolice) February 25, 2022