A Fiat, membro da Stellantis e a única das 14 marcas do grupo que já oferece hoje um veículo eléctrico construído sobre uma plataforma específica para modelos a bateria (o 500e), fez saber que pretende deixar de fabricar veículos equipados com motores de combustão em 2017. No seu lugar surgirão modelos exclusivamente alimentados por bateria, como já acontece hoje com o Fiat 500e.

Para somar ao já mencionado 500e, a Fiat pretende reforçar a gama de eléctricos com o lançamento, já em 2022/2023, de um novo modelo, que só poderá ser o Centoventi. Este modelo, que foi apresentado no Salão de Genebra de 2019, ainda como protótipo, assume-se como um pequeno crossover com um comprimento de 3,68 metros. Contudo, esta espécie de Panda eléctrico, trouxe-consigo uma série de soluções curiosas e cheias de potencial para um veículo desta bitola, a começar por um pack de baterias modular em que o utilizador poderia juntar módulos quando pretendesse percorrer distâncias superiores (em viagem ou durante as férias). Para circular no dia-a-dia será possível reduzir o número de módulos – que assim poderão ser alugados –, permitindo nessa situação ao modelo circular com uma versão mais reduzida do pack de acumuladores, com custos e peso inferiores.

O Centoventi deverá ser o modelo que irá estrear a segunda plataforma exclusiva para eléctricos da Stellantis, neste caso a STLA Small, que será posteriormente reforçada com a presença das STLA Medium (para os segmentos C e D) e STLA Large (para os segmentos D e E). Face à gama actual com motores de combustão, não é de esperar que a futura gama de veículos eléctricos desta marca italiana venha a necessitar de mais do que as plataformas STLA Small e Medium.

Este anúncio da Fiat significa que o esperado incremento da gama 500 – além do SUV 500X, é esperada uma carrinha, a Fiat Giardiniera, potencialmente para substituir o 500L – irá surgir montado na plataforma STLA Small, para o substituto eléctrico do Tipo a ser o único a recorrer à STLA Medium.