Dia 8. O que se sabe sobre a invasão russa da Ucrânia

A guerra começou há exatamente uma semana. Na madrugada de quinta-feira do dia 24 de fevereiro, a Rússia invadiu a Ucrânia e a guerra voltou à Europa. As tropas de Vladimir Putin encontraram mais resistência do que o esperado por parte do povo ucraniano e, apesar dos avanços e recuos em algumas zonas do país, só esta noite as tropas da Rússia tomaram o controlo de uma cidade: Kherson, uma cidade estratégica pela localização junto ao Mar Negro, perto da Crimeia.

Em Kiev, a capital ucraniana, as sirenes estiveram a soar durante toda a noite e voltaram a ouvir-se esta manhã, com as populações a serem aconselhadas a manter-se em abrigos após terem sido ouvidas várias explosões.

O que tinha acontecido durante a madrugada?