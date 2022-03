Um coronel das forças armadas russas capturado pelos ucranianos disse estar “envergonhado” por a Rússia ter invadido a Ucrânia, pediu perdão e apelou aos soldados russos para se rebelarem contra os seus superiores: “Sejam corajosos. Vocês estão numa situação difícil, ir contra o vosso próprio comandante, mas isto é genocídio. A Rússia não pode vencer aqui, mesmo que se vá até ao fim. Podemos invadir o território, mas não podemos invadir as pessoas.”

Astakhov Dmitry Mikhailovich, que pertence à unidade de resposta rápida da Guarda Nacional russa, foi um dos três elementos das forças armadas russas capturados a participar numa conferência de imprensa, organizada pela agência de notícias ucraniana Unian, na passada quinta-feira.

Incredible video released by officials in Ukraine as a captured Russian soldier tells a press conference that he started to question what he'd been told after seeing his favourite boxers Oleksandr Usyk and Vasyl Lomachenko signing up to fight against him… pic.twitter.com/0unQTLSrCU

— Michael Benson (@MichaelBensonn) March 6, 2022