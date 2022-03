Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Com a invasão das tropas russas à Ucrânia, a população tem procurado refúgio no resto da Europa, na esperança de se afastar dos bombardeamentos que têm assolado as principais cidades do país.

Os ataques à Ucrânia não fizeram apenas vítimas humanas: centenas de animais a acompanham os donos na fuga de casa, ou sofrem, direta ou indiretamente, com os bombardeamentos e o avanço das tropas russas.

Numa clínica veterinária na Polónia, alguns destes animais são tratados de forma gratuita, para que possam voltar rapidamente a ser saudáveis e a estarem reunidos com os donos.

Veja na fotogaleria acima algumas das imagens dos animais tratados na Clínica Veterinária da Fundação Ada, em Przemysl, na Polónia.