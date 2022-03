O Tondela somou esta segunda-feira o quinto jogo seguido sem vencer na I Liga portuguesa de futebol, ao ceder um empate 1-1 na receção ao lanterna-vermelha Belenenses SAD, no jogo que encerrou a 25.ª jornada.

O central espanhol Manu Hernando adiantou o Tondela, aos 32 minutos, mas o avançado Abel Camará repôs a igualdade para os visitantes, aos 63, mantendo os beirões na 16.ª e antepenúltima posição, de acesso ao play-off de manutenção, com 21 pontos.

Já o Belenenses SAD continua sem vencer fora de casa na I Liga e segue no 18.º e último lugar, com 16 pontos, seis abaixo do 15.º posto, que permite a manutenção automática e que é ocupado pelo Arouca.