Quatro jogos, quatro golos. Nas últimas quatro partidas do Atl. Madrid, João Félix só ficou em branco na receção ao Celta Vigo, em que Renan Lodi bisou, e marcou ao Osasuna, ao Manchester United e ao Betis. O avançado português está a atravessar um dos melhores momentos desde que chegou a Espanha e Diego Simeone, o treinador, não tem dúvidas de que Félix está a recolher os frutos de um trabalho prolongado.

“Toda a gente precisa de tempo. Ele está a fazer aquilo que lhe pedimos e acrescenta aquilo que sempre teve, como o golo, o um contra um, o talento, a velocidade, o trabalho. Tudo isto é muito bom para ele, não tenho qualquer tipo de dúvida. Ele chateia-se e vai continuar a chatear-se comigo mas, com o tempo, tenho a certeza de que me vai agradecer”, atirou o técnico argentino depois do jogo contra o Betis, em que João Félix marcou dois golos.

Ora, na mesma linha de pensamento e também logo depois da visita ao Betis, o jornal Marca colocou o internacional português ao lado de alguns dos jovens jogadores mais cotados do atual futebol internacional. “Os maiores rivais do Atl. Madrid, Real Madrid e Barcelona, vão colocar toda a carne no assador para conquistar a sua tão esperada estrela mundial, Mbappé e Haaland, neste verão. A realidade do Atl. Madrid é bem diferente, porque já a tem em casa. Neste nível, João Félix come à mesa de Mbappé e Haaland”, escreveu a publicação.

Ora, esta sexta-feira e na receção ao Cádiz, João Félix era naturalmente titular na frente do ataque e formando dupla com Griezmann, enquanto que Suárez começava no banco. O avançado português voltou a marcar, abrindo o marcador logo nos instantes iniciais num lance em que aproveitou um erro grosseiro do guarda-redes adversário (3′). O Cádiz ainda empatou mesmo em cima do intervalo, por intermédio do experiente Negredo (45′), mas conseguiu carimbar a quarta vitória consecutiva na liga espanhola já na segunda parte, com um golo de De Paul (68′).

João Félix, com mais um golo e a certeza de que é cada vez mais a referência ofensiva mais consistente do Atl. Madrid, voltou a apresentar a candidatura à titularidade na Seleção Nacional e atestou as palavras da Marca: a jogar assim, come à mesma mesa que Mbappé e Haaland.