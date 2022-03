Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A queda pode dar-se em terra ou mar. Seja onde for, a Rússia alertou que as sanções que lhe estão a ser impostas podem causar a queda da Estação Espacial Internacional, uma estrutura de 500 toneladas. As declarações são do chefe da agência espacial russa Roscosmos e foram publicadas na rede social Telegram.

Dmitry Rogozin, pró-invasão da Ucrânia, diz que as sanções impostas pelo Ocidente podem obrigar a interromper os serviços prestados à estação espacial pelos russos. “O segmento russo garante que a órbita da estação seja corrigida (em média 11 vezes por ano), inclusive para evitar detritos espaciais”, escreveu.

Em seguida, o chefe da Roscosmos publicou um mapa onde os detritos da Estação Espacial Internacional podem cair, sendo improvável que atinjam a Rússia. Já outros países, em especial os liderados por “cães de guerra”, devem pensar no preço a pagar pelas sanções contra a Roscosmos, escreveu Rogozin.

Este mapa foi feito por astrónomos americanos, discutindo comigo. Apenas mostra que é a Rússia que tem menor perigo de sofrer destruição causada pela ISS. Mas a população de outros países, incluindo os liderados pelos ‘cães de guerra’, deve pensar no preço das sanções que iniciaram contra Roscosmos, o preço da cooperação espacial internacional maniacamente destruída pelo Ocidente. Homens loucos.”

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

É a segunda vez que o russo faz esta ameaça. A NASA, no início do mês, disse estar à procura de uma solução para manter a estação em órbita sem a ajuda da Rússia e da Soyuz, a nave que transporta mantimentos e tripulações para o segmento russo.