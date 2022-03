Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um utilizador do TikTok que vai partilhando vídeos nessa rede acerca do seu Tesla Model 3, decidiu adquirir um Ford Mustang Mach-E e manteve o hábito de mostrar diferentes aspectos do seu novo bólide. Sucede que, com o carro há poucos dias em sua posse, o utilizador crazypostman descobriu uma estranha informação no sistema multimédia do seu novo SUV eléctrico. Estranha, porque num veículo a bateria não é suposto haver… filtro de partículas diesel!

Nas configurações do Ford, ao clicar no parâmetro “regeneração automática”, o tiktoker ficou a saber que esta definição “activa a regeneração automática do filtro de partículas diesel quando as condições o permitem”, o que não seria surpreendente se estivéssemos perante um carro a gasóleo. Mas não é o caso.

A inesperada informação parece anedótica, para mais tratando-se de um modelo que a reputada Consumer Reports elegeu como o melhor eléctrico de 2021. A explicação terá certamente a ver com o SYNC 4, o sistema de infoentretenimento que equipa o Mustang Mach-E, mas que é partilhado com outros modelos da marca a combustão. E residirá aí a origem da confusão, evidenciando que o software comum em veículos com mecânicas radicalmente distintas abre portas a que fiquem algumas arestas por limar. Esperar-se-ia, isso sim, que a configuração respeitante à “regeneração automática” informasse acerca da regeneração de energia, em travagem e desaceleração, para optimizar a recarga da bateria do Mustang eléctrico em andamento.

Falha à parte, conforme aqui noticiámos, a Ford está apontada à plena electrificação da sua gama, pretendendo vender 600 mil eléctricos por ano na Europa em 2026. Isso levou a marca da oval azul a “separar as águas”, anunciando a criação da Ford Model E – nem mais nem menos que a divisão do fabricante norte-americano que vai concentrar-se exclusivamente no desenvolvimento dos futuros veículos eléctricos da marca (sete até 2024). A Ford Model E foi apresentada como “uma nova unidade de negócio global focada no design, na produção e na distribuição de veículos eléctricos e conectados”. Ou seja, plataformas, baterias, motores, tudo o que seja específico dos veículos eléctricos vai ser desenvolvido à parte, inclusive o software. Em princípio, assim será mais difícil haver bugs…