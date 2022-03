Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Volkswagen confirmou que se vai manter fiel à sua estratégia de longo prazo, no que respeita aos veículos eléctricos. Apostado em oferecer uma gama tão completa quanto possível, o construtor alemão prevê lançar rapidamente modelos a bateria mais pequenos do que o ID.3 e maiores do que o ID.4. Algo que represente o Polo e o Passat, mas em versão eléctrica, com o primeiro a colocar-se na faixa dos 20.000€ para ser competitivo face aos modelos a combustão.

Na conferência anual da marca, o CEO da Volkswagen, Ralf Brandstätter, tranquilizou aqueles que, à falta de notícias recentes, temiam que o eléctrico pequeno tivesse sido abandonado ou consideravelmente atrasado. Provavelmente, por acreditarem não ser ainda viável produzir as baterias necessárias para um modelo deste tipo, de forma a permitir a sua comercialização por menos 10 mil euros (cerca de 33%) do que os concorrentes actuais.

Este é o protótipo ID,Life, que a VW garantiu que vai avançar para a produção em 2025 e por somente 20.000€ 9 fotos

A proposta original da VW apontava para um eléctrico pequeno similar ao ID.Life Concept, o protótipo revelado no Salão Automóvel de Munique de 2021. Mas as reacções do público, especialmente dos mais jovens, de acordo com a imprensa alemã, não tranquilizaram a administração do construtor.

Mesmo que a estética mude, evoluindo provavelmente para um mini SUV, o mais importante é que o ID.Life vai mesmo avançar, em 2025, eventualmente assumindo como denominação final ID.1 ou ID.2. Brandstätter avançou ainda que o futuro mini EV da VW será baseado numa versão da plataforma MEB mais curta e com tracção à frente (pelo menos nas versões de um só motor). Mas o anúncio mais importante do CEO da VW diz respeito ao preço, com a marca a continuar a acreditar que, com o actual ritmo de evolução das baterias, será viável comercializar um ID.Life por apenas 20.000€, um passo rumo à democratização dos veículos eléctricos.

VW ID.Vizzion, o protótipo que vai dar origem ao novo Passat eléctrico 18 fotos

Ralf Brandstätter confirmou a existência de outros projectos, a materializar em breve. Referiu-se ao modelo com o nome de código Aero B, que na prática representa a materialização como modelo de série do protótipo ID.Vizzion, que a VW expôs no Salão Automóvel de Genebra de 2018. Na essência, trata-se de um veículo com as dimensões de um Passat por fora, mas com mais espaço por dentro, também ele concebido sobre a plataforma MEB convencional. O CEO da marca avançou com uma autonomia de 700 km para o Aero B, que será mostrado ao público na versão definitiva já em Abril, no Salão Automóvel de Pequim.

Na conferência, Brandstätter adiantou ainda que o Aero B vai efectivamente exibir um perfil muito aerodinâmico, de forma a incrementar a autonomia entre recargas, sendo proposto com versões de um ou dois motores, consoante o nível pretendido para a potência e preço. E deverá estar disponível em versão berlina ou carrinha.