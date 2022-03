Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Os ucranianos não conseguem falar no passado sem irromper em lágrimas”. É assim que começa a narração, feita por Volodymyr Zelensky, do novo vídeo que o presidente ucraniano publicou nas suas redes sociais, todo falado em inglês.

Num vídeo que não chega a dois minutos, sonorizado com o tom emotivo da voz do próprio Zelensky e músicas épicas a acompanhar, o início é feito de imagens de devastação: bombardeamentos, civis a fugir, crianças em ambulâncias, pais dentro dos hospitais que perguntam “porquê” (quando se ouvem frases em ucraniano aparecem legendas em inglês, o que mostra que o vídeo é pensado, também, para o público ocidental).

“Esta era a minha casa. Este era o meu amigo. Este era o meu cão. Este era o meu carro. Este era o meu carro. E este era o meu pai. Esta era a minha filha”, vai narrando Zelensky, antes de acusar: “A Rússia afogou a Ucrânia em lágrimas e sangue”.

Depois, o vídeo muda para um tom motivador, mais otimista, à medida que aparecem edifícios pintados com as cores da Ucrânia (amarelo e azul) e bandeiras do país: “Nós, ucranianos, já sabemos o que virá a seguir. Vamos ganhar. E haverá novas casas, novas cidades, novos sonhos, uma nova História. Aqueles que perdemos serão recordados”. A conclusão é otimista: “Sim, a Ucrânia era linda, mas agora vai tornar-se grande. A grande Ucrânia”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O vídeo mostra, mais uma vez, a aposta do lado ucraniano na comunicação, virada não só para a própria população mas dirigida também aos países ocidentais.