Assista em direto à consagração da Rússia e Ucrânia em simultâneo no Vaticano e em Fátima

A primeira parte do segredo de Fátima foi a visão do inferno. Segundo a tradição fixada pelo texto da Irmã Lúcia e confirmada pela Igreja Católica, os pastorinhos viram “um grande mar de fogo” debaixo da terra, onde habitavam todo o tipo de figuras demoníacas “entre gritos e gemidos de dor” — uma imagem impressionante que tem contribuído para moldar o modo como o inferno é concebido pelos católicos e que é interpretado pela Igreja Católica como um aviso à necessidade de conversão dos pecadores, o grande foco da oração dos pastorinhos. A segunda parte do segredo de Fátima prendia-se com o caminho para a paz e para o fim da guerra: a devoção do Imaculado Coração de Maria por todos os fiéis católicos e a consagração da Rússia à mesma devoção.

“Quando virdes uma noite, alumiada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus vos dá de que vai punir o mundo pelos seus crimes, por meio da guerra, da fome e de perseguições à Igreja e ao Santo Padre”, teria dito a Virgem Maria. “Para a impedir, virei pedir a consagração da Rússia a meu Imaculado Coração e a Comunhão Reparadora nos Primeiros Sábados. Se atenderem a meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz, se não, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja, os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito que sofrer, várias nações serão aniquiladas, por fim o meu Imaculado Coração triunfará.”

Esta parte do segredo de Fátima tem sido interpretada pela Igreja Católica como um alerta divino para os perigos do regime comunista e ateu que naquele ano começava a ganhar forma na Rússia — e que viria a ser responsável por grande parte das ameaças à paz global durante o século XX.

A terceira parte do segredo — e a mais controversa de todas, uma vez que se manteve efetivamente em segredo até à sua revelação por parte do Vaticano no ano 2000 — referia-se à ameaça ao “bispo vestido de branco”, uma referência posteriormente interpretada como uma profecia sobre os perigos que corria o Papa João Paulo II. O pontífice polaco foi alvo de um atentado contra a sua vida no dia 13 de maio de 1981 e, mais tarde, ofereceu a bala com que foi atingido ao Santuário de Fátima, como agradecimento por considerar que tinha sido a mão da Virgem Maria a desviar a trajetória da bala no último segundo.

O pedido da Virgem Maria foi atendido pelo Papa João Paulo II em 25 de março de 1984, quando, perante a imagem original de Nossa Senhora de Fátima, o Papa consagrou a Rússia ao Imaculado Coração de Maria. Para os crentes, há poucas dúvidas de que o cumprimento da vontade de Nossa Senhora foi determinante para o colapso do bloco soviético, que se desenrolaria nos anos seguintes. Um dos episódios mais conhecidos foi o desastre de Severomorsk, que ocorreu menos de dois meses depois da consagração — e justamente no dia 13 de maio de 1984. Nesse dia, uma grande parte das munições destinadas a equipar uma das frotas navais soviéticas detonou acidentalmente, limitando consideravelmente a capacidade dos russos de lançar um ataque marítimo contra a Europa.

O colapso da União Soviética e da esfera de influência de Moscovo, que se precipitou nos anos seguintes, é habitualmente ligado pela Igreja Católica à intervenção da Virgem Maria — e o Santuário de Fátima tem inclusivamente em exposição um fragmento do Muro de Berlim, cuja queda em 1989 simbolizou o fim da divisão na Europa.

Agora, com o regresso da guerra ao leste da Europa e a Rússia como protagonista do conflito armado, o Papa Francisco anunciou que vai voltar a consagrar a Rússia ao Imaculado Coração de Maria, de acordo com o pedido formulado há mais de um século pela Virgem Maria em Fátima. A consagração realiza-se esta sexta-feira, 25 de março, quando se cumprem exatamente 38 anos desde que João Paulo II fez o mesmo.

Um “gesto da Igreja universal”

Na carta que esta semana o Papa Francisco enviou aos bispos de todo o mundo, o pontífice sublinha que “já passou quase um mês do início da guerra na Ucrânia, que está a causar sofrimentos cada dia mais terríveis àquela atormentada população, ameaçando mesmo a paz mundial”.

“Nesta hora escura, a Igreja é fortemente chamada a interceder junto do Príncipe da Paz e a fazer-se próxima a quantos pagam na própria pele as consequências do conflito”, escreveu o papa na carta aos bispos, acrescentando que o ato desta sexta-feira “quer ser um gesto da Igreja universal, que neste momento dramático leva a Deus, através da Mãe d’Ele e nossa, o grito de dor de quantos sofrem e imploram o fim da violência, e confia o futuro da humanidade à Rainha da Paz”.

Neste contexto, o Papa convida os bispos a unirem-se ao ato de consagração e a convocarem “os sacerdotes, os religiosos e os outros fiéis para a oração comunitária nos lugares sagrados (…), de modo que o santo Povo de Deus faça, de modo unânime e veemente, subir a súplica à sua Mãe”.

Por seu turno, o Secretariado Geral da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), em comunicado, assegurou que, “em profunda comunhão com o Santo Padre, os bispos portugueses procurarão estar presentes nesta celebração em Fátima”.

“Pede-se que todas as paróquias, comunidades, institutos de vida consagrada e outras instituições eclesiais assumam esta intenção de consagração nas celebrações desse dia”, acrescenta o comunicado da CEP.

Entretanto, em Fátima, a consagração foi antecedida de uma vigília de jovens, entre elementos de congregações religiosas, Missão País, grupos da pastoral juvenil diocesana das dioceses do Centro, CNE (Corpo Nacional de Escutas) e colégios católicos, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário.

Os símbolos da Jornada Mundial da Juventude, que estão a realizar uma peregrinação pela diocese da Guarda até ao início do mês de abril, foram deslocados para Fátima para este momento de oração que decorreu entre a noite de quinta-feira e o início da manhã desta sexta-feira.